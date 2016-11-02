

İsiviçre'de sanal para Bitcoin resmi olarak kabul edilmiş durumda. Devlet İsviçre tren istasyonlarında Bitcoin satışı yapan otomatlar kuruyor.



Dünya çapında en çok kullanılan sanal para olan Bitcoin, sıfırdan oluşturduğu pazarı sayesinde büyük bir başarı elde etmiş durumda. Bir ülkeye ait olmayan ve bir merkezi bulunmayan Bitcoin takibi mümkün olmayan bir mali yapı sunuyor. Bilgisayarlarda da üretilebilen Bitcoin'leri üretmek her geçen gün algoritması nedeniyle daha da zorlaşıyor. Ancak Bitcoin sahibi olmak istiyorsanız bilgisayarınızda üretmek zorunda değilsiniz. Pazarlardan satın almanız da mümkün. Kredi kartı ya da Paypal üzerinden satın alma imkanının çeşitli online pazarlarda sunulduğu sistem büyük bir kitleyi elinde bulunduruyor.



Pek çok devletin sevmediği bu sistemin devletler tarafından sevilmemesinin nedeni ise takibinin mümkün olmaması ve bir merkezinin bulunmaması. Bir otorite tarafından yönetilmediği için sistem devletler tarafından hoş karşılanmıyor ve bazı yerlerde engelleniyor. Dünya da sayılı birkaç banka üzerinden yapılan Bitcoin satın alma işlemleri büyük zahmet gerektiriyor. Devletler ise genellikle yasaklıyor veya desteklemiyor. Ülkemizde de bulunan Bitcoin pazarlarından bir tanesi bankaların uyguladığı ambargo nedeniyle kısa süre önce kapanmıştı. Ülkemizde devlet tarafından yasaklanmayan ve Ekonomi Bakanınca desteklenebileceği açıklanan sistem hakkında henüz herhangi bir ilerleme sağlanabilmiş değil.



İsviçre ise değişik bir metot izleyerek tren istasyonlarında Bitcoin noktaları kurmaya başladı. İsveç vatandaşları ülkede çok yaygın olan ve sıkça kullanılan tren istasyonlarına giderek orada bulunan Bitcoin otomatlarından sanal paralarını satın alabiliyor. Bir devlet tarafından ilk yaygın kullanıma sunulan bu yöntem sayesinde çok rahat bir şekilde satın alma işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Bankaların zorlaştırıcı işlemlerinin olmadığı otomatlarda paralar doğrudan devlet tarafından satılacak.



İsviçre'teki tren istasyonlarına kurulmaya başlayacak Bitcoin otomatlarında cep telefonunuzu ve sosyal kimlik numaranızı girerek doğrudan sanal paranızı satın alabiliyorsunuz. Sanal para kodunuz ise cep telefonunuza kısa mesaj olarak iletiliyor.



İsviçre'in Bitcoin desteklerini genişletip genişletmeyeceği ve diğer sanal paralara da destek verip vermeyeceği bilinmezken diğer gelişmiş ülkelerinde destek sunup sunmayacağı bilinmiyor.



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