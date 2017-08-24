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İSVİÇRE'DE DAĞDA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ: 8 KİŞİ KAYIP


İsviçre'de Dağda Toprak Kayması Meydana Geldi: 8 Kişi Kayıp
Tarih : 24 Ağustos 2017, 13:50
Puan Ver : İsviçre'de Dağda Toprak Kayması Meydana Geldi: 8 Kişi Kayıp(5/10)1

İsviçre'de dağda meydana gelen büyük heyelanın ardından 8 kişi kayboldu. Bölgede yaşayan 100 kişi, ekipler tarafından tahliye edildi.

BÜYÜK BİR DUMAN TABAKAASI YÜKSELDİ

İsviçre Alplerindeki Bondo köyü yakınlarında bir dağda büyük bir heyelan meydana geldi.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, dağın bir bölümünün çöktüğü görülüyor. Devasa kayaların toprakla birlikte vadiye çökmesiyle büyük bir Duman yükseliyor.

KURTARMA EKİPLERİ, KAYIPLARI ARIYOR

Heyelan sonucunda sekiz kişiden haber alınamıyor. Yetkililer, toprak altında kalanların Almanya, Avusturya ve İsviçre vatandaşı olduğunu açıkladı.

Kurtarma ekipleri, kayıpları arıyor. Felaket bölgesinde orduya ait helikopterler de uçuyor.

Ayrıca Bondo köyünden yaklaşık 100 kişi tahliye edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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