

Referanduma katılanların yüzde 78'i öneriye ‘hayır' dedi. Önerinin kabul edilmesi halinde, devletin kayıtsız şartsız her yetişkin için ayda 2 bin 500 dolar, her çocuk için ise 625 İsviçre Frangı temel gelir ödemesi öngörülüyordu.







Söz konusu öneri geçen haftalarda İsviçre'de hararetli tartışmalara neden olmuş, İsviçre hükümetinden, parlamentodaki tüm partilerden ve ekonominin ileri gelen isimlerinden ağır eleştiri almıştı.







Uzmanlar fikrin tehlikeli olduğu, finanse edilmesinin mümkün olmadığı ve vergilerde çok büyük artışa neden olacağı konusunda uyarıyordu. Uzmanlar ayrıca, bunun ekonomiye yıllık maliyetinin 25 milyar frank olacağını, maaşların finansmanı için kamu harcamalarında ciddi kesintiler yapılması ya da vergilerin önemli oranda artırılması gerekeceğini söylüyordu.



Öneriyi savunanlar ise fikrin “dördüncü sanayi devrimi nedeniyle ortaya çıkan issizlik sorununa yanıt” olduğu görüşünde. Ancak onlar da referandumda öneriye en fazla yüzde 20 oranında “evet” oyu geleceğini önceden tahmin ediyordu.