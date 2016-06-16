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isviçre ab üyelik başvurusunu geri çekiyor

İSVİÇRE AB ÜYELİK BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKİYOR

İsviçre Parlamentosu, 1992 yılında AB'ye üyelik için yapılan başvurunun geri çekilmesini onayladı.

Tarih : 16 Haziran 2016, 13:04
Puan Ver : İsviçre Ab Üyelik Başvurusunu Geri Çekiyor(9/10)8


İsviçre Parlamentosu,  Avrupa Birliği'ne (AB) 1992  yılında yapılan üyelik başvurusunun geri çekilmesi yönündeki tasarıyı kabul etti.



İsviçre medyasında yer alan habere göre, Federal Parlamento, "aktif  olmayan" başvurunun devam etmesini "anlamsız" olarak değerlendirdi.



İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter de, AB'ye üyelik başvurusun  "geçersiz" olduğunu ve geri çekileceğini söyledi.



İsviçre AB'ye üyelik için 20 Mayıs 1992'de başvuru yapmış fakat aynı  yıl ülkede yapılan referanduma katılanların yüzde 50,3'ü üyeliğe "hayır" demişti.  Bunun üzerine İsviçre hükümeti, AB'ye üyelik müzakerelerini durdursa da üyelik  başvurusunu geri çekmemişti.








Etiketler: İsviçre  Ab  Üyelik  Başvurusunu  Geri  Çekiyor    haber

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