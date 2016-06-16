

İsviçre Parlamentosu, Avrupa Birliği'ne (AB) 1992 yılında yapılan üyelik başvurusunun geri çekilmesi yönündeki tasarıyı kabul etti.







İsviçre medyasında yer alan habere göre, Federal Parlamento, "aktif olmayan" başvurunun devam etmesini "anlamsız" olarak değerlendirdi.







İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter de, AB'ye üyelik başvurusun "geçersiz" olduğunu ve geri çekileceğini söyledi.







İsviçre AB'ye üyelik için 20 Mayıs 1992'de başvuru yapmış fakat aynı yıl ülkede yapılan referanduma katılanların yüzde 50,3'ü üyeliğe "hayır" demişti. Bunun üzerine İsviçre hükümeti, AB'ye üyelik müzakerelerini durdursa da üyelik başvurusunu geri çekmemişti.