İŞVERENİ ZORDA OLAN ÇALIŞANA 9 AYDA 17,7 MİLYON LİRA ÖDENDİ
Yılın 9 aylık döneminde, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleriyle çalışanlara Ücret Garanti Fonu ile 17,7 milyon lira ödendi.
İşveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleriyle yılın 9 aylık döneminde çalışanlara "Ücret Garanti Fonu" ile toplam 17 milyon 716 bin 315 lira ödeme yapıldı. Geçen ay itibarıyla 112 milyar 847 milyon 374 bin 557 liralık büyüklüğe ulaşan İşsizlik Sigortası Fonu, işsiz kalanların yanında doğum ve evlat edinme sonrası yarım gün çalışanlar ile işvereni ve iş yeri zor durumda bulunan işçilere de destek sağlıyor.
628 ÇALIŞANA 2 MİLYON LİRA ÖDENDİ
Bu kapsamda "Ücret Garanti Fonu" uygulamasıyla, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleriyle çalışanların hizmet akdinden kaynaklanan ve ödenmeyen ücretleri güvence altına alınıyor. Fonla eylülde 628 çalışana 2 milyon 39 bin 477 lira ödenirken, yılın 9 ayında yapılan ödeme tutarı ise 17 milyon 716 bin 315 lirayı buldu.
YARIM GÜN ÇALIŞANLARA 13 MİLYON LİRA
İşsizlik Sigortası Fonu'nda kaynak aktarılan bir diğer uygulama "Yarım Çalışma Ödeneği" ile de doğum ve evlat edinme sonrası yarım gün çalışmaya imkan tanınıyor. Bu uygulama kapsamında eylülde bin 699 kişiye 1 milyon 227 bin 678 lira, yılın 9 ayında ise 13 milyon 375 bin 89 lira ödeme yapıldı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
"Kısa Çalışma Ödeneği" ise sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya faaliyetin durdurulması hallerinde çalışanların yardımına yetişen bir uygulama olarak dikkati çekiyor.
Geçen ay 15 kişinin gerekli koşullara sahip olarak faydalandığı "Kısa Çalışma Ödeneği" kapsamında, işçilere eylülde 24 bin 941, yılın 9 ayında da 594 bin 340 lira ödendi.
Kaynak: haberinburada
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