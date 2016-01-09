

Asgari ücret artışında işverene sağlanacak aylık 110 liralık devlet desteği, 100 liraya düşürüldü. Ancak destekten sadece asgari ücretli işçi çalıştıranlar değil, 2015'te aylık verdiği brüt maaş 2 bin 550 lira olanlar da faydalanacak.



Asgari ücretin 1.300 TL olması çalışanların yüzünü güldürdü. Ancak işverenler de bu yeni maliyeti nasıl karşılayacakları noktasında formüller üretmeye başladılar. Bu noktada devletin ortaya çıkan maliyetin bir bölümünü üstleneceğini açıklaması işverenleri bir hayli rahatlatmıştı.



Kimler faydalanabilir?



Ancak desteğin kapsamına bütün işverenler girmeyebilir. 2015 Ocak'ta asgari ücret düzeyinden 10 işçiyi 30 gün boyunca çalıştırmış bir işverene 2016 Ocak'ta bu 10 işçi için 1.000 TL destek sağlanacak. 2015'te asgari ücret düzeyinden işçi çalıştırmakla birlikte, işçilerine prim, ikramiye veya fazla mesai ödemiş işverenler eğer bu ödemelerin olduğu ayda aylık prim ve hizmet belgesinde işçiye 1.647 TL'nin üzerinde brüt ödeme yapmışlarsa ilgili ayda bu sigortalı için destekten yararlanamayacaklar. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl resmi tatillerde çalıştırılmış işçiler için bu yıl işverenlerin destekten yararlanması mümkün olmayacak. Yeni açılan işyerlerinde ise asgari ücret üzerinden SGK'ya bildirilen bütün çalışanlar için 100 TL'lik destekten yararlanmak mümkün olacak. Özel sektöre ait linyit ve taş kömürü çıkartılan işyerlerinde yer altında çalıştırılan işçiler için desteğin miktarı 200 TL olacak.