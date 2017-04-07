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isveç'te yayaların üzerine kamyon sürüldü

İSVEÇ'TE YAYALARIN ÜZERİNE KAMYON SÜRÜLDÜ

İsveç'in başkenti Stockholm'ün merkezinde bir kamyon sürücüsü yayaların üzerine aracını sürdü. Olayda ölü ve yaralılar var.

Tarih : 07 Nisan 2017, 16:33
Puan Ver : İsveç'te Yayaların Üzerine Kamyon Sürüldü(8/10)6


İsveç'in başkenti Stockholm'ün merkezinde bir kamyon yayaların üzerine aracı sürdü. İsveç polisi birçok yaralı olduğunu duyurdu. Bölge güvenlik çeberine alındı.



İsveç Radyosu, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.,



 



kaynak:hürriyet








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