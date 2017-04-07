İSVEÇ'TE YAYALARIN ÜZERİNE KAMYON SÜRÜLDÜ
İsveç'in başkenti Stockholm'ün merkezinde bir kamyon sürücüsü yayaların üzerine aracını sürdü. Olayda ölü ve yaralılar var.
İsveç'in başkenti Stockholm'ün merkezinde bir kamyon yayaların üzerine aracı sürdü. İsveç polisi birçok yaralı olduğunu duyurdu. Bölge güvenlik çeberine alındı.
İsveç Radyosu, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.,
kaynak:hürriyet
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