İSVEÇ'TE TÜRK DERNEĞİNE SALDIRI!
Başkent Stockholm'de meydana geldi
başkenti Stockholm'de, geçen hafta terör örgütleri PKK ve PYD yandaşı bir grubun taşlı saldırısına uğrayan Botkyrka Türk Kültür Derneğine ses bombası atıldı
Can kaybının olmadığı saldırıda büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis olay yerinde inceleme başlatırken, derneğin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı.
Botkyrka Türk Kültür Derneği Başkanı İsmail Zengin, yerel saatle gece 21.00'de yaşanan olayda camların kırıldığını ve duvarların zarar gördüğünü ifade etti.
Aynı semtte Türkiye'den gelen Kürt kökenli vatandaşlarla kardeş içinde yaşadıklarını ve dışarıdan birilerinin bu kardeşliği bozmak istediğini vurgulayan Zengin, herkesi sağduyulu omaya çağırdı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar