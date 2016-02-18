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isveç'te türk derneğine saldırı!

İSVEÇ'TE TÜRK DERNEĞİNE SALDIRI!

Başkent Stockholm'de meydana geldi

Tarih : 18 Şubat 2016, 10:06
Puan Ver : İsveç'te Türk Derneğine Saldırı!(10/10)8


başkenti Stockholm'de, geçen hafta terör örgütleri PKK ve PYD yandaşı bir grubun taşlı saldırısına uğrayan Botkyrka Türk Kültür Derneğine ses bombası atıldı



Can kaybının olmadığı saldırıda büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis olay yerinde inceleme başlatırken, derneğin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı.



Botkyrka Türk Kültür Derneği Başkanı İsmail Zengin, yerel saatle gece 21.00'de yaşanan olayda camların kırıldığını ve duvarların zarar gördüğünü ifade etti.



Aynı semtte Türkiye'den gelen Kürt kökenli vatandaşlarla kardeş içinde yaşadıklarını ve dışarıdan birilerinin bu kardeşliği bozmak istediğini vurgulayan Zengin, herkesi sağduyulu omaya çağırdı.








Etiketler: İsveç  Te  Türk  Derneğine  Saldırı    haber

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