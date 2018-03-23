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İsveç'te Skandal! Müslim, Parlamento Binasında Konuştu
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İSVEÇ'TE SKANDAL! MÜSLİM, PARLAMENTO BİNASINDA KONUŞTU


İsveç'te skandal! Müslim, parlamento binasında konuştu
Tarih : 23 Mart 2018, 15:50
Puan Ver : İsveç'te Skandal! Müslim, Parlamento Binasında Konuştu(9/10)5

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş genel başkanı Salih Müslim İsveç'in başkenti Stockholm'de skandal açıklamalarda bulundu.

İSVEÇ PARLEMENTOSU BİNASINDA BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Sürekli korkudan yer değiştiren terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş genel başkanı Salih Müslim, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir grup milletvekilinin davetlisi olarak İsveç Parlamentosu binasında bulunan bir salonda da basın açıklaması yaptı.

"AFRİN DEAŞ'A BAŞKENT YAPILMASI İÇİN İŞGAL EDİLDİ"

Terör örgütü PYD'nin sözde bayrağının da bulunduğu odada açıklama yapan Müslim TSK'nın Afrin'i teröristlerden temizlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Müslim, "Afrin, DEAŞ'a başkent yapılması için işgal edildi" şeklinde yalan açıklamada bulundu.

3 bin DEAŞ'lının Türk askeri ile beraber çatıştığı iftirasını atan Müslim, sivillerin hedef alındığı yönünde yalanına devam etti. Türkiye, Fırat Kalkan Operasyonu'nda 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirmişti. Müslim, etkisiz hale getirilen DEAŞ'lı sayısını, Türkiye'nin beraber çatıştığı DEAŞ'lı sayısı olarak çarpıttı.

"RUSYA OLMADAN TÜRKİYE BAŞARILI OLAMAZDI"

Stockholm'de AFP'ye röportaj veren Müslim, "Türkiye, Rusya'nın desteği olmadan başarılı olmazdı. Ruslar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü Suriye'ye geldiklerinde bazı yükümlülükleri vardı. Suriye topraklarını koruyacaklarına dair söz vermişlerdi" dedi.

Rakka'da sıkışan DEAŞ'lı teröristlere ABD'nin yardım etmesinin hatırlatılması üzerine Müslim, "O bir yanlış anlaşılmadan ve yanlış bilgilendirmekten meydana geldi" şeklinde komik cevap verdi.

ÇEK MAHKEMESİ SERBEST BIRAKMIŞTI

Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınmış, Çek Mahkemesi'nin vermiş olduğu skandal bir kararla serbest bırakılmıştı. Türkiye, Müslim'in geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini talep etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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