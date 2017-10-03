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İsveç'te Irkçı Terör Korkunç Boyutlara Ulaştı: Müslümanların Anaokulunu Taşladılar

İSVEÇ'TE IRKÇI TERÖR KORKUNÇ BOYUTLARA ULAŞTI: MÜSLÜMANLARIN ANAOKULUNU TAŞLADILAR

Irkçılık ve yabancı düşmanlığının terör boyutuna ulaştığı Avrupa'dan yeni bir saldırı haberi geldi. İsveç'te ırkçılar Müslümanlara ait anaokulunu taşlayıp, duvarlara çirkin sözler yazdılar.

Tarih : 03 Ekim 2017, 00:50
Puan Ver : İsveç'te Irkçı Terör Korkunç Boyutlara Ulaştı: Müslümanların Anaokulunu Taşladılar(10/10)6

İsveç'in Södertälje kentinde Müslümanlara ait anaokuluna taşlı saldırı düzenlendi.

"Sinbad" isimli anaokulunun sorumlusu Osman Adem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah personelin okulun kapısını açmaya gelince saldırıyı fark ettiklerini söyledi.

2 YILDIR DÜZENLİ OLARAK SALDIRIYORLAR

Çocukların eğitim yuvasına yönelik saldırının kendilerini üzdüğünü belirten Adem, "İki yıldır anaokulunun camları taşlı saldırı nedeniyle kırılıyor. Bazen çocuklara camlar kırık halde eğitim vermek zorunda kaldık ama ilk defa duvara 'Defolun gidin.' ile İslam'a ve Müslümanlara hakaretler içeren nefret sözleri yazmışlar." diye konuştu.

POLİS SALDIRILARLA İLGİLENMİYOR

Adem, saldırıların, çocukları, aileleri ve öğretmenleri korku içinde bıraktığını dile getirerek, "En son saldırıdan sonra bir toplantı yaptık. Okulu kapatma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bizim burada güvenli şekilde eğitim verebilmemiz için polisin güvenliği sağlaması lazım ancak iki yıldır bunu pek yapamadılar." ifadelerini kullandı.

DUVARLARA ÇİRKİN SÖZLER YAZDILAR

Polisin inceleme başlattığı saldırıda, bir sınıfın camları kırılırken duvarlara İslam ve Müslümanlara hakaret içeren çirkin sloganlar yazıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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