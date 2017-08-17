İSVEÇ'TE CAMİ İLE TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NE BOMBALI VE TAŞLI SALDIRI!
İsveç Stockholm'de bulunan Türk Kültür Merkezi ve bir cami, geçtiğimiz Pazar günü kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradı. Kültür merkezinin ve caminin kapalı olduğu saatlere denk gelen saldırıda can kaybı yaşanmadı.
İsveç'te Türk Kültür Merkezi ve bir camiye saldırı düzenlendi. Kimliği tespit edilemeyen saldırganların eyleminde cami ve kültür merkezi kapalıydı.
ÖNCE TAŞLADILAR SONRA BOMBA ATTILAR
Olay, Stockholm yerel saatiyle 21:45'te meydana geldi. Birden fazla kişi tarafından taşlandığı düşünülen Kültür Merkezi'ne bir de bomba atıldı. Merkez ve caminin kapalı olması büyük bir faciayı önledi.
BU SALDIRI İLK DEĞİL!
Pencerelerin kırılmasıyla ufak çapta maddi hasar yaşanan merkezde bu ilk saldırı değil. Stockholm'de faaliyet gösteren Bredeng Türk Kültür Derneği, geçtiğimiz yılın Eylül ayında da bir saldırıya uğramış, tahrip gücü yüksek ses bombasıyla düzenlenen saldırıda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.
İSVEÇ POLİSİ SALDIRGANLARIN PEŞİNDE
Bölgede güvenlik önlemleri hat safhaya çıkarılmış durumda. İsveç yetkilileri şüphelileri yakalamak için bir soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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