İSVEÇ'TE BIÇAKLI SALDIRI! 1 POLİS YARALANDI
İsveç'in başkenti Stockholm'ün merkezi meydanlarından Medborgar Platsen'de meydana gelen bıçaklı saldırıda bir polis yaralandı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Stockholm Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, Medborgar Platsen'de meydana gelen bıçaklı saldırıda, polisi yaraladığı belirtilen saldırgan gözaltına alındı. Açıklamada, Medborgar Platsen çevresinde geniş çaplı operasyon yapıldığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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