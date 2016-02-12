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isveç'te art arda iki patlama!

İSVEÇ'TE ART ARDA İKİ PATLAMA!

İsveç'in Göteborg kentinde sabaha karşı arka arkaya iki şiddetli patlama meydana geldi

Tarih : 12 Şubat 2016, 13:49
Puan Ver : İsveç'te Art Arda İki Patlama!(10/10)7


Polis yetkilileri iki patlama arasında bağlantı olabileceği üzerinde durduklarını söylediler. Patlamalardan ilki Göteborg kentinin Lunden semtinde meydana geldi. Polis yetkilileri patlamanın bir apartman dairesinde meydana geldiğini, hangi cins patlayıcı madde olduğunun tespit edilmesi için teknik çalışmaların başladığını belirtti. Patlama anında apartman dairesinde bulunan bir kişinin ciddi yara almadan kurtulduğu öğrenildi.



Birinci patlamadan 10 dakika sonra bu sefer Angered semtinde şiddetli bir patlama daha oldu. Patlamanın apartman dairesinin balkonunda olduğu, patlama sonucu balkonun ağır hasar gördüğü belirtildi. Patlama esnasında dairede bir çok kişinin olduğu ancak yaralanan olmadığı belirtildi.



Polisin patlamalarla ilgili soruşturma ve teknik incelemelere başladığı henüz herhangi bir şüphelinin yakalanmadığı öğrenildi.








Etiketler: İsveç  Te  Art  Arda  İki  Patlama    haber

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