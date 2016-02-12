

Polis yetkilileri iki patlama arasında bağlantı olabileceği üzerinde durduklarını söylediler. Patlamalardan ilki Göteborg kentinin Lunden semtinde meydana geldi. Polis yetkilileri patlamanın bir apartman dairesinde meydana geldiğini, hangi cins patlayıcı madde olduğunun tespit edilmesi için teknik çalışmaların başladığını belirtti. Patlama anında apartman dairesinde bulunan bir kişinin ciddi yara almadan kurtulduğu öğrenildi.







Birinci patlamadan 10 dakika sonra bu sefer Angered semtinde şiddetli bir patlama daha oldu. Patlamanın apartman dairesinin balkonunda olduğu, patlama sonucu balkonun ağır hasar gördüğü belirtildi. Patlama esnasında dairede bir çok kişinin olduğu ancak yaralanan olmadığı belirtildi.







Polisin patlamalarla ilgili soruşturma ve teknik incelemelere başladığı henüz herhangi bir şüphelinin yakalanmadığı öğrenildi.