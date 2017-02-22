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isveçli siyasetçiden gün içinde seks molası önerisi!

İSVEÇLİ SİYASETÇİDEN GÜN İÇİNDE SEKS MOLASI ÖNERİSİ!

İsveçli siyasetçi Per-Erik Muskos, çalışanların mutluluğunu artırmak için günde bir saat seks molası verilmesi gerektiğini savunuyor

Tarih : 22 Şubat 2017, 14:57
Puan Ver : İsveçli Siyasetçiden Gün İçinde Seks Molası Önerisi!(9/10)8


İsveç'te Overtornea Belediyesi meclis üyesi Per-Erik Muskos, verililiği artırmak için meclise ilginç bir önergede bulundu.



Muskos'a göre İsveç halkının insan ilişkilerini kuvvetlendirmek ve onları daha mutlu etmek için günde bir saat seks molası gerekli bir değişiklik.



Çalışan insanların birbirleriyle yeterince vakit geçirmediğini belirten politikacı, günümüzde insanların kaynaşabilmeleri için gün içinde onlara izin verilmesi gerektiğini savunuyor.



Muskos ayrıca, çiftlerin bugünün toplumunda birbirleriyle yeterince vakit harcamadığını ve işçilerin gün boyunca iş yerinda kapalı kaldıklarını söylüyor.



"Araştırmalara göre seks, sağlıklı bir şey. İnsanların ilişkilerini iyileştirmelerine de yardımcı oluyor" diyen belediye meclis üyesi, önergesinin meclisten onay almaması için hiçbir neden görmediğini de belirtti.



 



kaynak:habertürk








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