

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarı Hedvig Klara Erika Hogg Lohm Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.







Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsveçli diplomatla, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün "Türkiye'de 15 yaşından küçük çocuklara yönelik istismara izin verildiğine" yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya ilişkin, Türkiye'nin rahatsızlığı ve duyduğu hayal kırıklığı dile getirildi.