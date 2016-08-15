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isveçli diplomat dışişleri bakanlığına çağrıldı

İSVEÇLİ DİPLOMAT DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarı Hedvig Klara Erika Hogg Lohm Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 16:21
Puan Ver : İsveçli Diplomat Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı(0/10)


İsveç'in Ankara Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarı Hedvig Klara Erika Hogg Lohm Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsveçli diplomatla, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün "Türkiye'de 15 yaşından küçük çocuklara yönelik istismara izin verildiğine" yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya ilişkin, Türkiye'nin rahatsızlığı ve duyduğu hayal kırıklığı dile getirildi.








Etiketler: İsveçli  Diplomat  Dışişleri  Bakanlığına  Çağrıldı    haber

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