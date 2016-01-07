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isveç'in başkenti stockholm banliyösünde patlama!

İSVEÇ'İN BAŞKENTİ STOCKHOLM BANLİYÖSÜNDE PATLAMA!

Stockholm'ün banliyölerinden Vallingby'de 02.00 saatlerinde çok katlı bir binanın alt katındaki bir lokalde çok şiddetli patlama meydana geldi.

Tarih : 07 Ocak 2016, 08:53
Puan Ver : İsveç'in Başkenti Stockholm Banliyösünde Patlama!(6/10)3


Patlama sonucu binada yangın çıktı.Binada yaşayanlar yakınlardaki bir okulun lokallerine tahliye edildiler.



Patlama ve sonrasında çıkan yangında beşi hastaneye kaldırılan 10 kişi yaralandı.



Patlama sonrası meydana gelen yangın 05.00 saatlerinde kontrol altına alınırken polis patlama yerinde ön soruşturmaya başladı. Nöbetçi polis müdürü Nicklas Mattsson şu an için halka zarar verme fiilinden soruşturma başlattıklarını belirterek olayın çok ciddi olduğunu ifade etti.








Etiketler: İsveç  İn  Başkenti  Stockholm  Banliyösünde  Patlama    haber

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