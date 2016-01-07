Stockholm'ün banliyölerinden Vallingby'de 02.00 saatlerinde çok katlı bir binanın alt katındaki bir lokalde çok şiddetli patlama meydana geldi.



Patlama sonucu binada yangın çıktı.Binada yaşayanlar yakınlardaki bir okulun lokallerine tahliye edildiler.



Patlama ve sonrasında çıkan yangında beşi hastaneye kaldırılan 10 kişi yaralandı.



Patlama sonrası meydana gelen yangın 05.00 saatlerinde kontrol altına alınırken polis patlama yerinde ön soruşturmaya başladı. Nöbetçi polis müdürü Nicklas Mattsson şu an için halka zarar verme fiilinden soruşturma başlattıklarını belirterek olayın çok ciddi olduğunu ifade etti.