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isveç, rüzgar enerjisi alanında rekor kırmayı başardı

İSVEÇ, RÜZGAR ENERJİSİ ALANINDA REKOR KIRMAYI BAŞARDI

Sınırları içinde oldukça büyük rüzgar çiftliklerine sahip olan İsveç, yakın dönemde rüzgar enerjisi alanında oldukça büyük bir başarıya imza attı.

Tarih : 07 Ocak 2017, 12:15
Puan Ver : İsveç, Rüzgar Enerjisi Alanında Rekor Kırmayı Başardı(9/10)11


Sınırları içinde oldukça büyük rüzgar çiftliklerine sahip olan İsveç, yakın dönemde rüzgar enerjisi alanında oldukça büyük bir başarıya imza attı.



Halihazırda kullanılan enerji kaynaklarının gittikçe azalması, çevreye olumsuz etkisi ve ekonomiye yük getirmesi ülkeleri alternatif enerji kaynaklarına yöneltiyor. İsveç hükümeti de bu konuda ülkesine rüzgar çiftlikleri inşa ederek bu konuda adımlar atmıştı. 2015 yılı içinde rüzgar enerjisinden toplam 16.6 terawatt saat (TWh) elektrik elde eden ülke, bu rakamı 2016 yılında çok daha yukarılara çekmeyi başardı.



Yakın dönemde İsveç'in güney kısmında ortaya çıkan güçlü rüzgarlar bu konuda rekor kırılmasını çok daha kolaylaştırdı. Fırtına sırasında rüzgar çiftlikleri sayesinde 5.7 milyon KWh enerji rakamına ulaşılmış oldu. Bu rakamın yaklaşık olarak ülkede hizmette bulunan 6 nükleer santralin sağlayacağı enerjiye denk olduğu ve İsveç'in elde ettiği en yüksek rüzgar enerjisi olduğu söylendi.



Son yıllarda sadece İsveç değil, Norveç ve Danimarka gibi İskandinav ülkeleri de alternatif enerji sayesinde elektrik ücretleri konusunda oldukça iyi tasarruf rakamlarına ulaştı.



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