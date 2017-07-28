Yeni Stadın Açılışını Fener Yapacak
İstanbul'a Düşen Dolunun Nedeni Belli Oldu: Downburst
Beytüşşebap Sokaklarında Kelebek İstilası! Halk Evinden Çıkamıyor
Ayrılık Çeşmesi Doldu Taştı! Marmaray İstasyonunda Adeta Şelale Oluştu
İsveç 1000 Kronluk Banknota Ibrahimovic'in Fotoğrafını Koydu
Eski Fenerbahçeli Bekir İrtegün, Bylock Kullandığı Gerekçesiyle Gözaltına Alındı
Galatasaray'ın İstediği Feghouli, West Ham United'ın Kampından Ayrıldı
Son Dakika! İstanbul'da Olağanüstü Mescid-İ Aksa Toplantısı
Demet Şener'in Kaybettiği Babasına Söylediği Sözleri Yaşadığı Aşk Acısını Ortaya Koydu
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si 2 Rolde Birden Yer Alacak
Dünyanın En Büyük Tüneli İçin Start Verildi
Barcelona'nın Transferine İzin Vermediği Neymar, Antrenmanda Yeni Transferi Yumrukladı
Beşiktaşlı Atınç Nukan, En Az 4 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Ekmek Teknesini Afetten Korumaya Çalışan Simitçi: Vücudum Çok Acıyordu
Boksta Anthony Joshua - Klitschko Maçının Rövanşı 11 Kasım'da
Doğal Afet Zararlarını Kasko Ya Da Trafik Sigortası Karşılar Mı?
Artık Süper Lig Maçlarında Kadrolar 18 Değil 21 Kişi Olacak
Üsküdar'a Rakip Çıktı! Bu Kez Dolmabahçe'de Kara İle Deniz Birleşti
Tartışma Yaratan İddia: Suya Gömülen Minibüsün Şoförü, Yolculardan Para Topladı
Meslektaş Kurbanı Oldu! Elektrikçi Şakazedenin Centilmenliği Kamerada

İsveç 1000 Kronluk Banknota Ibrahimovic'in Fotoğrafını Koydu

İSVEÇ 1000 KRONLUK BANKNOTA IBRAHİMOVİC'İN FOTOĞRAFINI KOYDU

İsveç, 35 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in portresini 1000 kronluk banknota koydu.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 15:50
Puan Ver : İsveç 1000 Kronluk Banknota Ibrahimovic'in Fotoğrafını Koydu(10/10)6

Manchester United'ın eski forveti İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in portresi İsveç'te 1000 kronluk banknota koyuldu.

The Guardian'ın 2012 'En iyi 100 Futbolcu' listesine adını yazdıran Manchester United'ın eski forveti, Zlatan Ibrahimovic, İsveç'te banknotla ölümsüzleşti. Yıldız futbolcunun portresi, ülkenin en büyük banknotu olan 1000 kronluk banknota koyuldu.

"FRANKLIN GİBİ BEN DE VARIM"

Ibrahimovic, Instagram hesabından banknotla fotoğrafını paylaşarak "Benjamin Franklin'iniz de var, ben de" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İsveç  1000  Kronluk  Banknota  Ibrahimovic  İn  Fotoğrafını  Koydu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER