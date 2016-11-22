

Başbakan Binali Yıldırım, 'cinsel istismar önerisinin' Komisyona geri alındığını duyurdu. Başbakan Yıldırım, 'Meclis'teki tasarıyı komisyona alıyoruz. Komisyona aldık ve komisyonda etraflıca bütün tarafların görüşleri de dikkate alınarak bu sorun mutlaka ve mutlaka çözüme ulaştırılacaktır' dedi.







Başbakan Binali Yıldırım, "cinsel istismar önerisini" Komisyona geri çektiklerini açıkladı. Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:







"Bu değişikliği bilemeyen gençler 17-18 yaşından önce evlilik yapıyor. O evlilikten çocuklar yapınca, o çocukların nüfusa kaydı esnasında bunun suç olduğunu öğreniyor. Böylece erkek cezaevine gidiyor, kadın çocuklarla ortada kalıyor. Yani gençlerin yaptığı bu evliliğin bedelini çocuklar ödüyor. Özellikle bu toplumda bilindiğinden daha derin kanayan bir yaradır. Bunu görmek lazım. Seçim meydanlarında gerek bizler AK Parti olarak, gerek ana muhalefet partisi CHP, MHP ve diğerleri hep bu sorunla karşı karşıya kaldık ve biz bir söz verdik. Toplumların bütün sorunlarını çöze çöze gelen AK Partinin bir vaadi var. Sorunları çözmek. Biz bu bağlamda bu soruyu çözelim ve daha binlerce gencin bu sorununu çözelim diye bir girişimde bulunduk ve bir kanun teklifi verdik. Neyse birden bire kıyamet koptu. Neymiş efendim tecavüzcüye afmış. Böyle bir şey yok, bizim amacımız bu mağduriyeti gidermek.



Muhalefet partilerine uzlaşma çağrıları yaptık ve buyrun teklifiniz varsa getirin böylece kanayan yara ortadan kalksın dedik. Ne yazık ki bu çağrımız gerektiği gibi kabul görmeediği gibi bunu bir siyasi rant olarak kullanma yolunu tercih edip çok önemli bir sorunu ıskaladılar. Bu yönde toplumda da bir kafa karışıklığı oluşturmayı kısmen başardılar. Gerek toplumdaki mutabakatın sağlanması, gerek Cumhurbaşkanımızın 'geniş mutabakat sağlansın' tavsiyesi doğrultusunda Meclis'teki tasarıyı komisyona alıyoruz. Komisyona aldık ve komisyonda etraflıca bütün tarafların görüşleri de dikkate alınarak bu sorun mutlaka ve mutlaka çözüme ulaştırılacaktır. Bunu görmezden gelemeyiz. 3 bin 800 bu şekilde vaka var. Bu şekilde çocuklar baba şefkatinden yoksun olarak büyümek zorunda kalıyor. Annelerinin bütün yık sırtında."







kaynak:sonhaber