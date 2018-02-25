Beşiktaş Taraftarından İsmail Köybaşı Tezahüratı!
Daeş'e Katılan 16 Türk Kadına, İdam Cezası!
Son Dakikada Golü Kaçıran Cenk Yıkıldı
Afrin Harekatı'nın Birinci Ayağı Tamamlandı! Askerler Hilal Oluşturdu
Fenerbahçe, Beşiktaş Soyunma Odasını Boyayacak
Erdoğan'ın Mitingi Sırasında Korkutan Olay: Yanık Mı Kokuyor
Yine Rekor Kıran Messi, Lig Tarihine Geçti
'istismar Çiftiliği' Sapığı Tutuklandı!
Göztepe, Demba Ba'nın Attığı Golle Sivasspor'u 1-0 Mağlup Etti
Erdoğan'dan Terörist Başı Müslim'in Yakalanmasıyla İlgili İlk Yorum!
Japon Turistlere Sarılmak Bedava! Türk Kızları Büyük İlgi Gösterdi
Tarihi Maçı Es Geçip Derbiyi İzlemeye Geliyor
Sondaj Çalışmasında Roma Dönemine Ait İnsan İskeleti Bulundu
Yeni Malatyaspor, Son Sıradaki Karabük'ü Rahat Geçti: 3-1
Adalet Bakanlığı, Salih Müslim'in İadesi İçin Çalışma Başlattı
Kaçan Teröristler Afrin'de Mayın Döşenmedik Yer Bırakmamış!
Salih Müslim'in Ailesinden, Gözaltına Alınmasına İlk Yorum Geldi
Salih Müslim Yakalanmadan Hemen Önce Böyle Görüntülenmişti
Minik Çocuk, Kendisine Saldıran Sokak Köpeklerine Böyle Kafa Tuttu
13 Yaşındaki Kız, 23'lük Kuzeniyle Evlendirildi, Polis Salonu Bastı

'İstismar çiftiliği' sapığı tutuklandı!

'İSTİSMAR ÇİFTİLİĞİ' SAPIĞI TUTUKLANDI!

İstanbul'da bir kaz çiftiliğinde, yurttan kaçan küçük kız çocuklarını silah zoruyla tutup zorla cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Tarih : 25 Şubat 2018, 18:30
Puan Ver : 'istismar Çiftiliği' Sapığı Tutuklandı!(10/10)6

İstanbul polisi, yurttan kaçan bazı kızların Kayışdağı'nda boş arazide 24 saat köpeklerle korunan bir kaz çiftliğinde zorla tutularak cinsel istismara uğradığını tespit etti. Köpekleri bayıltarak çiftliği basan polis, 4 küçük kızın silah tehdidiyle uğradığı cinsel istismarın görüntülerinin olduğu CD'leri buldu. Çiftliğin sahibi Abuzer Sayan'ın şimdiye kadar 7-8 kadar kızı kandırıp çiftliğe götürdüğü, silahla korkutup cinsel istismarda bulunduğu tahmin ediliyor. Çiftlik sahibi Abuzer Sayan tutuklandı.

ZORLA VİDEOYA ALMIŞ

Alınan bilgiye göre, Çocuk Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Heybe Sokak'ta bulunan bir çiftlikte, yurttan kaçan ve yaşı küçük 6 kız çocuğunun silah tehdidiyle alıkonulduğu ve zorla cinsel istismara uğratılarak görüntülerinin kaydedildiği tespit edildi.

KIZ ÇOCUĞU KURTARILDI

Çalışmalar sonucu 21 Şubat günü 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda bahse konu olayları gerçekleştirdiği tespit edilen A.S. (38) ve Afganistan uyruklu S.R. (26) isimli şahıslar yakanırken, operasyon düzenlenen adreslerden birinde kayıp olarak aranan H.H.K. isimli kız çocuğu kurtarıldı.

RUHSATSIZ TABANCA YAKALANDI

Yakalanan şahısların üzerinde ve ikametgahlarında yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. tutuklanırken, Afgan uyruklu S.R. ise serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   İstismar  Çiftiliği    Sapığı  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER