'İSTİSMAR ÇİFTİLİĞİ' SAPIĞI TUTUKLANDI!
İstanbul'da bir kaz çiftiliğinde, yurttan kaçan küçük kız çocuklarını silah zoruyla tutup zorla cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
İstanbul polisi, yurttan kaçan bazı kızların Kayışdağı'nda boş arazide 24 saat köpeklerle korunan bir kaz çiftliğinde zorla tutularak cinsel istismara uğradığını tespit etti. Köpekleri bayıltarak çiftliği basan polis, 4 küçük kızın silah tehdidiyle uğradığı cinsel istismarın görüntülerinin olduğu CD'leri buldu. Çiftliğin sahibi Abuzer Sayan'ın şimdiye kadar 7-8 kadar kızı kandırıp çiftliğe götürdüğü, silahla korkutup cinsel istismarda bulunduğu tahmin ediliyor. Çiftlik sahibi Abuzer Sayan tutuklandı.
ZORLA VİDEOYA ALMIŞ
Alınan bilgiye göre, Çocuk Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Heybe Sokak'ta bulunan bir çiftlikte, yurttan kaçan ve yaşı küçük 6 kız çocuğunun silah tehdidiyle alıkonulduğu ve zorla cinsel istismara uğratılarak görüntülerinin kaydedildiği tespit edildi.
KIZ ÇOCUĞU KURTARILDI
Çalışmalar sonucu 21 Şubat günü 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda bahse konu olayları gerçekleştirdiği tespit edilen A.S. (38) ve Afganistan uyruklu S.R. (26) isimli şahıslar yakanırken, operasyon düzenlenen adreslerden birinde kayıp olarak aranan H.H.K. isimli kız çocuğu kurtarıldı.
RUHSATSIZ TABANCA YAKALANDI
Yakalanan şahısların üzerinde ve ikametgahlarında yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. tutuklanırken, Afgan uyruklu S.R. ise serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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