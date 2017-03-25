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istirahatte bulunan bin 500 polis sms ile çağrıldı

İSTİRAHATTE BULUNAN BİN 500 POLİS SMS İLE ÇAĞRILDI

Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı her zaman teyakkuzda olmak amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Tarih : 25 Mart 2017, 13:15
Puan Ver : İstirahatte Bulunan Bin 500 Polis Sms İle Çağrıldı(10/10)12


Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı her zaman teyakkuzda olmak amacıyla tatbikat gerçekleştirildi. İstirahatte bulunan bin 500 polis, SMS ile çağrılmalarının ardından belirlenen noktalarda kısa sürede toplandı.








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