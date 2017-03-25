İSTİRAHATTE BULUNAN BİN 500 POLİS SMS İLE ÇAĞRILDI
Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı her zaman teyakkuzda olmak amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.
Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı her zaman teyakkuzda olmak amacıyla tatbikat gerçekleştirildi. İstirahatte bulunan bin 500 polis, SMS ile çağrılmalarının ardından belirlenen noktalarda kısa sürede toplandı.
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