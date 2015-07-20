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İSTİKLAL CADDESİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI


İSTİKLAL CADDESİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI
Tarih : 20 Temmuz 2015, 10:04
Puan Ver : İstiklal Caddesi'nde Silahlı Kavga: 5 Yaralı(7/10)8


İstiklal Caddesi'nde çıkan silahlı kavgada, 1'i turist 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde bir kişi, bilinmeyen bir nedenle, bir grupla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlı kişi tartıştığı gruptakilerin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu gruptaki 4 kişi çeşitli yerlerinden, olay sırasında caddede yürüyen bir turist de hafif şekilde bacağından yaralandı.



Saldırıyı gerçekleştiren zanlı ise olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri silahlı kavganın yaşandığı yerde caddeye çift yönlü emniyet şeridi çekerek, delil araştırması yaptı.



Polis, gruba ateş açıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.








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