Yılın ilk 7 ayında istihdamda rekor artış kaydedildi. İŞKUR istatistiklerine göre, yılın ilk 7 ayında yüzde 68.2'si erkek, yüzde 31.8'i kadın olmak üzere 643 bin 93 kişi işe yerleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında başlattığı istihdam seferberliğine iş dünyasının verdiği büyük destek istihdam rakamlarını zirveye taşıdı. Yılın ilk 7 ayında istihdamda rekor artış kaydedildi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istatistiklerine göre yılın ilk 7 ayında yüzde 68.2'si erkek, yüzde 31.8'i kadın olmak üzere 643 bin 93 kişi işe yerleşti. İşe yerleşen sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35.3 arttı. İŞKUR'un rakamlarına göre Temmuzda ise 96 bin 698 kişi işe yerleşirken, bunların yüzde 64.1'ini erkekler, yüzde 35.9'unu kadınlar oluşturdu.

ÖZEL SEKTÖRDE AÇIK İŞ

İŞKUR'un, işverenlerden aldığı açık iş sayısı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99.1 oranında artarak 246 bin 617 oldu. Ayrıca bu yıl ocaktemmuz döneminde alınan açık iş sayısı, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 37.6'lık bir artışla 1 milyon 643 bin 19'a çıktı. Açık işlerin yüzde 99.6'sı özel sektörden alındı. Toplam 2 milyon 586 bin 446 olan kayıtlı işsiz sayısının yüzde 51'ini erkekler, yüzde 49'unu kadınlar oluşturdu. Bu sayının yüzde 32.5'i 15-24 yaş grubundan oldu.

TEMMUZDA İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI'NA 24 BİN KİŞİ KATILDI

Temmuz ayında Aktif İşgücü Hizmetleri kapsamında İşbaşı Eğitim Programı'nda 8 bin 179 programa 23 bin 905 kişi, Mesleki Eğitim Kursu'nda 442 programa 9 bin 264 kişi, Girişimcilik Eğitim Programı'nda 358 programa 9 bin 275 kişi katıldı. Aktif İşgücü Piyasası programlarından toplam 42 bin 444 kişi faydalandı. Ocak-temmuz döneminde ise düzenlenen 77 bin 750 programdan toplam 311 bin 837 kişi yararlandı.

Kaynak: haberinburada