

IŞİD'in büyük şehirlerde 10 farklı eylem yapma planı konusunda da yetkililere bilgi verildi TERÖR örgütü IŞİD'in (DAEŞ) internet sitelerini ve Konstantiniye adlı dergisini takibe alan istihbarat birimleri, örgükün polis ve askerleri “Kâfir” olarak niteleyip öldürmenin caiz olduğunu ilan ettiğini belirledi.



Terör örgütü IŞİD'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve spor Bayramı'nda hedefine Anıtkabir'i koyduğunu tespit eden istihbarat birimleri, örgütün askeri yerleşkelere de saldırı planladığını rapor etti.