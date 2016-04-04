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İSTİHBARATTAN 'CANLI BOMBA' UYARISI


İSTİHBARATTAN 'CANLI BOMBA' UYARISI
Tarih : 04 Nisan 2016, 10:24
Puan Ver : İstihbarattan 'canlı Bomba' Uyarısı(7/10)7


İstihbarat birimleri, terör örgütleri PKK/KCK ve DHKP/C adına canlı bomba ve silahlı eylem düzenleyebilecek kişilerin isimlerini belirledi. İsimleri tespit edilen kişilerin fotoğraflarıyla, ilgili birimler uyarıldı.



PKK adına ‘Tijda' kod adlı Esin Yalçın'ın fedai tarzı eylem yapabileceği belirtildi. ‘Kayıp' olarak arama kaydı bulunan Yaprak Yıldırım'ın canlı bomba eylemi hazırlığında olacağına dikkat çekildi. Cizre'deki çatışmadan yaralı kaçan Fadıl İlgen'in psikolojik sorunlar ve ailevi problemler yaşadığı, eylem yapabileceği bildirildi.








Etiketler: İstihbarattan    Canlı  Bomba    Uyarısı    haber

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