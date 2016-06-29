

CNN Türk canlı yayınında konuşan CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Atatürk Havalimanı'ndaki saldırı ile ilgili çarpıcı bir bilgiyi gündeme getirdi.







Hande Fırat canlı yayında yaptığı açıklamada, “İstanbul'la ilgili olarak da Haziran ayının başında, yaklaşık 20 gün önce istihbarat birimleri devletin tepesine ve tüm kurumlarına uyarı yazısı gönderdi. Bu uyarı yazısında yer isimleriyle bu uyarı yer aldı” dedi.







Yer isimleri arasında Atatürk Havalimanı'nda olup olmadığının sorulması üzerine Fırat, uyarıda Atatürk Havalimanı ifadesinin de yer aldığını belirtti.