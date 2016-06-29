İSTİHBARAT 20 GÜN ÖNCE UYARMIŞ!
Atatürk Havalimanı'ndaki kanlı saldırı ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. İstihbarat birimleri 20 gün önce havalimanına IŞİD saldırı olabileceğine dair bilgileri ilgili birimlere göndermiş.
CNN Türk canlı yayınında konuşan CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Atatürk Havalimanı'ndaki saldırı ile ilgili çarpıcı bir bilgiyi gündeme getirdi.
Hande Fırat canlı yayında yaptığı açıklamada, “İstanbul'la ilgili olarak da Haziran ayının başında, yaklaşık 20 gün önce istihbarat birimleri devletin tepesine ve tüm kurumlarına uyarı yazısı gönderdi. Bu uyarı yazısında yer isimleriyle bu uyarı yer aldı” dedi.
Yer isimleri arasında Atatürk Havalimanı'nda olup olmadığının sorulması üzerine Fırat, uyarıda Atatürk Havalimanı ifadesinin de yer aldığını belirtti.
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