İstifası istenen Melih Gökçek'le ilgili konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Demokratik de bulmuyorum, ahlaki de bulmuyorum." diyerek destek verdi. Bahçeli de "Ne kadar faydalı görüyoruz." demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek için konuştu. Kılıçdaroğlu, "İnsanları istifaya zorlamayı doğru bulmuyorum, demokratik de bulmuyorum, ahlaki de bulmuyorum" dedi. MHP Lideri Bahçeli de, "Melih Bey 5 dönem yaptı, ne kadar faydalı görüyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar:

"MUHTARLAR DEMOKRASİNİN TEMEL TAŞI"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim "Muhtarlar Günü" dolayısıyla Muhtarlar Konfederasyonu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanımızı ziyaret ettim. Muhtarlarımız demokrasinin temel taşıdır. Onların yetkilerimin biraz daha artırılıp güçlendirilmesi gerekir. Bu taleplerimi de dile getirdim. Onlar da kendi sorunlarını bana aktardılar. Önümüzdeki günlerde parlamento da bu sorunları ben ve milletvekili arkadaşlarım dile getirecekler."

"SEÇİM İLE GELEN SEÇİM İLE GİDER"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifanın istenmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları aktardı:

"Milli irade diyoruz. Milletin iradesi diyoruz. Seçim ile gelen seçim ile gitmeli diyoruz. Bunun dışındaki bütün yolları doğru bulmuyorum. Bir kişi seçim ile gelmişse on makamından edecek kişi ise, ona oy veren vatandaşlar olması lazım. Bu tür yaklaşımları doğru bulmadığımı daha öncede ifade etmiştim. Bu sadece Ak Partili belediye başkanları için değil bütün belediye başkanları için geçerli bir kural. Varsa bir yolsuzluğu, usulsüzlüğü, bir yasa dışı varsa İçişleri Bakanlığı gereğini yapıyor. Onun dışında insanları zorla istifaya zorlamayı doğru bulmuyorum. Demokratikte bulmuyorum. Ahlaki de bulmuyorum."

BAHÇELİ'DEN DE DESTEK GELDİ: NE KADAR FAYDALI GÖRÜYORUZ

Gazetecilerle bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili istifa gündemine ilişkin olarak, "Melih Bey 5 dönem yaptı, ne kadar faydalı görüyoruz. Kimseye arabuluculuk yapacak halimiz yok. Bu konular bizi ilgilendirmez diyeceğiz" dedi.

Kaynak: haberinburada