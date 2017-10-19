İSTİFASI İSTENEN MELİH GÖKÇEK, BEŞTEPE'DE ERDOĞAN'IN VERDİĞİ YEMEĞE KATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari onuruna öğle yemeği verdi.
MELİH GÖKÇEK DE YEMEKTEYDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Nijerya Cumhurbaşkanı onuruna verdiği öğle yemeğinde istifası gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de olduğu öğrenildi.
ERDOĞAN: İSTİFALAR EN KISA SÜREDE GELECEK
Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya dönüşü yaptığı açıklamada Melih Gökçek'in istifasının istendiğini duyurmuştu. Erdoğan bugün de gazetecilere yaptığı açıklamada "3 belediye başkanı istifa etti. Üçünün de en kısa sürede istifa edeceğine inanıyorum." demişti.
Kaynak: haberinburada
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