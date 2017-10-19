Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari onuruna öğle yemeği verdi.

MELİH GÖKÇEK DE YEMEKTEYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Nijerya Cumhurbaşkanı onuruna verdiği öğle yemeğinde istifası gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de olduğu öğrenildi.

ERDOĞAN: İSTİFALAR EN KISA SÜREDE GELECEK

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya dönüşü yaptığı açıklamada Melih Gökçek'in istifasının istendiğini duyurmuştu. Erdoğan bugün de gazetecilere yaptığı açıklamada "3 belediye başkanı istifa etti. Üçünün de en kısa sürede istifa edeceğine inanıyorum." demişti.

Kaynak: haberinburada