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İstifası İstenen Gökçek, Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşecek

İSTİFASI İSTENEN GÖKÇEK, BUGÜN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bugün Beştepe'de bir araya gelecek.

Tarih : 23 Ekim 2017, 17:00
Puan Ver : İstifası İstenen Gökçek, Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüşecek(5/10)1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Gökçek, uzun zamandır Erdoğan'la görüşmek için talepte bulunuyordu. Görüşmenin saatinin 16:00 - 16:30 arası olduğu belirtiliyor.

ERDOĞAN RANDEVU VERDİ

Ekim ayı başından beri istifası beklenen Gökçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son bir görüşme yapma isteği biliniyordu. Sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökçek'e bugün için randevu verdi.

ANKAPAR'IN BİTİRİLMESİNİ İSTEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son bir görüşme yapmadan istifa etmeyen Melih Gökçek'in, bugünkü randevuda ne anlatacağı merak ediliyor. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Gökçek, "En büyük projem" dediği Ankapark'ın bitirilmesi sürecinde aktif olarak yer almak isteyecek.

ERDOĞAN "İSTİFALAR YAKINDA" DEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde istifa taleplerinin Gökçek'e ulaştırıldığını ve yakın zamanda istifa etmesinin beklendiğini söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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