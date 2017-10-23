İSTİFASI İSTENEN GÖKÇEK, BUGÜN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bugün Beştepe'de bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Gökçek, uzun zamandır Erdoğan'la görüşmek için talepte bulunuyordu. Görüşmenin saatinin 16:00 - 16:30 arası olduğu belirtiliyor.
ERDOĞAN RANDEVU VERDİ
Ekim ayı başından beri istifası beklenen Gökçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son bir görüşme yapma isteği biliniyordu. Sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökçek'e bugün için randevu verdi.
ANKAPAR'IN BİTİRİLMESİNİ İSTEYECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son bir görüşme yapmadan istifa etmeyen Melih Gökçek'in, bugünkü randevuda ne anlatacağı merak ediliyor. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Gökçek, "En büyük projem" dediği Ankapark'ın bitirilmesi sürecinde aktif olarak yer almak isteyecek.
ERDOĞAN "İSTİFALAR YAKINDA" DEMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde istifa taleplerinin Gökçek'e ulaştırıldığını ve yakın zamanda istifa etmesinin beklendiğini söylemişti.
Kaynak: haberinburada
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