İstifası istenen ancak istifa etmeyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, gazetecilerin "İstifa açıklaması yapacak mısınız" sorusuna tek kelimelik cevap verdi: Hayır!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin istifasını açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten de beklenen açıklama geldi. Gökçek, cumartesi günü istifa edeceğini ilan ederken gözler istifası istenen Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur'a çevrildi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanlarından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Edip Uğur, bugün kentte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği, Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtım ve Sporun EN'leri ödül törenine katıldı.

"İSTİFA AÇIKLAMASI YAPACAK MISINIZ" SORUSUNA TEK KELİMELİK CEVAP

Amatör Spor Haftası nedeniyle Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılan program öncesi bir gazetecinin "İstifa ile ilgili bir açıklama yapacak mısınız?" sorusuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, "Hayır" diye yanıt verdi.

Kaynak: haberinburada