İSTİFASI İSTENEN BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI, KARARINI PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLAYACAK
İstifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, kararını Pazartesi günü saat 17.00'de açıklayacak.
İstifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, kararını pazartesi günü 17:00'de açıklayacağını duyurdu.
"PAZARTESİ KARARIMIZI VERECEĞİZ"
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, "İstifa ile ilgili bir açıklama yapacak mısınız?" sorusuna, 30 Ekim'de kararını açıklayacağı yönünde yanıt verdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanlarından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, bugün katılmayacağı açıklanan meclis toplantısına geldi. Basın mensupları ise toplantıya alınmadı. Toplantı öncesi "İstifa ile ilgili bir açıklama yapacak mısınız?" sorusuna Başkan Uğur, "Pazartesi günü saat 17.00'de açıklama yapacağız kararımızı açıklayacağız. O zaman kamuoyu kararımızı öğrenmiş olacak" yanıtını verdi. Başkan Uğur buna rağmen kararının hangi yönde olduğuna dair konuşmadı.
BURSA VE ANKARA KARARA UYDU
Geçtiğimiz günlerce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Bursa ve Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanlarının istifasının istendiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Ankara ve Bursa büyükşehir belediye başkanları istifa etmişti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur ise henüz bir karar vermedi.
"İSTİFA" SORULARINA TEK KELİMELİK YANIT VERDİ
Hatta Uğur, geçtiğimiz günlerde "İstifa edecek misiniz?" sorusuna "hayır" diyerek yanıt vermişti. Uğur'un pazartesi günü ne karar vereceği ise merak ediliyor.
Kaynak: haberinburada
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