İstifası istenen ve yaptığı basın toplantısındaki "Bu işin içinde vefa da var veda da" sözleri istifa sinyali olarak yorumlanan Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında "Bu işin içinde vefa da var veda da" demişti.

Uğur'un bu sözleri, istifa sinyali olarak yorumlanmıştı.

İSTİFA ETMEYECEĞİ MESAJINI VERDİ

Ancak Uğur, akşam 19:00 sıralarında twitter'dan yeni açıklamalar yaparak, istifa etmeyip göreve devam edeceği sinyali verdi.

Katıldığı temel atma töreninin fotoğraflarını paylaşan Uğur "Çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz" dedi.

"HIZLA DEVAM EDİYORUZ"

İşte Uğur'un tweetleri ve verdiği mesajlar.

Daha güzel ve daha yaşanabilir bir Balıkesir için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.

Vizyon projemiz Avlu Balıkesir'in 2.etabının temelini Rektörümüz Kerim Özdemir, Bld.Başkanlarımız,Oda Bşk.larımız ve hemşehrilerimizle attık.

Gayemiz Balıkesir'i sosyal yaşantısıyla, ticari alanlarıyla yaşanılır bir kent haline getirmek.

Temelini attığımız Avlu Balıkesir ikinci etabın şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

"MAKAMIN ÖMRÜ VAR"

Ahmet Edip Uğur, istifasını açıklayacağı düşünülen basın toplantısında şunları söylemişti:

"Tarih Balıkesir'den bahsetmiyorsa, o tarih eksiktir. 30 Mart 2014'deki seçimlerle Balıkesir Büyükşehir oldu. Biz de 3,5 yıldır Büyükşehir Belediye başkanı olarak çalışıyoruz. Birazdan temel atma törenimizi gerçekleştireceğiz. Balıkesirliler diyor ki, Balıkesir büyüyor ve onlar da diyor ki Başkan sağ olasın.

Son günlerde şahsimla ilgili bir çok söylentiler, söylenti dışında ifadeler devam ediyor. Ben bu konuda şunları söylemek istiyorum. Eşyanın ömrü var. Makamın ömrü var. Bu dünya imtihan yeri. Ne diyor Ayet-i kerime. Zerre kadar hayır işlersen mükafatını, zerre kadar işlerseniz cezasını çekersiniz.

"KADER AĞLARINI ÖRÜYOR"

Kader ağlarını örüyor. Bizler inançlı insanlarız. Hayır bildiğiniz işte şer şer bildiğiniz işte hayır vardır deniyor. Şu fani dünyada imtihanı kazanmak, bu kubbede hoş seda bırakmak. Rahmetle anılmak.

"KOLTUĞU BIRAKMAMAK İÇİN FİDANLARI DİKMİYORUZ"

Ne mutlu bu kubbede hoş seda bırakanlara. Ama bize ilahi tavsiye, kıyamet koparken elinde fidan varken bunu ağaç olarak diksin. Bizde Balıkesir olarak yaptığımız bu işler. Süreklilik var. Hemşerilerimiz hizmet bekliyor. Biz hizmetlerimizi aksatamayız. Şimdi fidan dikiyoruz, kıyametimiz koparılırken. Koltuğa yapışmak, koltuğu bırakmamak için fidanları dikmiyoruz.

"BU İŞİN İÇİNDE VEFA DA VAR VEDA DA"

Bu işin içinde vefa da var veda da var. Allah'tan Balıkesir için hayırlısını niyaz etmesini nasip ediyorum. Cenab-ı Allah şahsım için hayırlısını niyaz etmesini istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: haberinburada