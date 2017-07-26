Arda Turan'dan Fatih Terim'in İstifası Sonrasında Gönderme
Elleri Kopan Gencin Babası Hakkında İşlem Yapılacak
Açıklamayı Bizzat Vali Yaptı: Son 15 Yılın En Büyük Uyuşturucu Operasyonu!
Köprüdeki Hayatını Kaybeden Buğra'nın Acılı Annesi: Sosyal Medyada Bizi Üzmesinler
Tff, Fatih Terim Ayrıldıktan Sonra Türkiye Futbol Direktörlüğü Makamını Kaldırdı
İstifanın Ardından 'fatih Terim - Galatasaray' Bombası Patlıyor!
Fatih Terim'in İstifasından Sonra Tff Şenol Güneş'e Teklif Götürdü
Polis, Köpek Balığını Botun Arkasında Sürükleyen Balıkçıları Arıyor
Arazisinde Keçi Otlatan Husutmetlisini Tabancayla Vurarak Öldürdü
Fatih Terim Bıraktı, Arda Turan Dönüyor Mu?
Trump, Abd Ordusunu Translara Yasaklıyor
'altın Elbiseli Adam'ı Son Yolculuğuna Binlerce Motosikletli Uğurladı
Bir Camiyi 5 Gün Arayla 2 Kez Soyan Hırsıza Müezzinden İş Vaadi
Spor Bakanı'ndan Terim'in İstifasına İlk Yorum
Fatih Terim'in Galatasaray'a Gelme İhtimali Hisseleri Uçurdu
Madde Madde Terim - Tff Kavgası Ortaya Çıktı
Son Dakika! Büyükelçiler Kararnamesi Yayınlandı! Merve Kavakçı Kuala Lumpur'a Elçi Oldu
Ünlü Futbolcu Pogba'ya Benzeyen Kişi, Yunan Adası'nı Soyup Soğana Çevirdi
Korkusuz Genç, Elleriyle Yakaladığı 3 Metrelik Pitonu Başından Öptü
Mustafa Çalışkan'ın Önderliğinde Basılan Tavuk Çiftliğinde 1 Ton Eroin Ele Geçirildi!

İSTİFANIN ARDINDAN 'FATİH TERİM - GALATASARAY' BOMBASI PATLIYOR!


İstifanın ardından 'Fatih Terim - Galatasaray' bombası patlıyor!
Tarih : 26 Temmuz 2017, 19:00
Puan Ver : İstifanın Ardından 'fatih Terim - Galatasaray' Bombası Patlıyor!(10/10)6

Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, federasyonun Levent'teki tesislerinde bir araya geldi ve Milli Takım'ı bıraktı.



Terim'in federasyon ile anlaşarak milli takımı bıraktığı öğrenildi. Kulislerde konuşulan iddialara göre Fatih Terim'in Galatasaray yönetimiyle görüşecek.



TARAFTARLAR COŞTU



Galatasaraylı taraftarlar, bu gelişmenin ardından eski hocaları Fatih Terim'i tekrar sarı-kırmızılı takımda görmek için sosyal medyada kampanya başlattı.



 


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstifanın  Ardından    Fatih  Terim  -  Galatasaray    Bombası  Patlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER