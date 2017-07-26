İSTİFANIN ARDINDAN 'FATİH TERİM - GALATASARAY' BOMBASI PATLIYOR!
Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, federasyonun Levent'teki tesislerinde bir araya geldi ve Milli Takım'ı bıraktı.
Terim'in federasyon ile anlaşarak milli takımı bıraktığı öğrenildi. Kulislerde konuşulan iddialara göre Fatih Terim'in Galatasaray yönetimiyle görüşecek.
TARAFTARLAR COŞTU
Galatasaraylı taraftarlar, bu gelişmenin ardından eski hocaları Fatih Terim'i tekrar sarı-kırmızılı takımda görmek için sosyal medyada kampanya başlattı.
Kaynak: haberinburada
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