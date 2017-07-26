Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, federasyonun Levent'teki tesislerinde bir araya geldi ve Milli Takım'ı bıraktı.

Terim'in federasyon ile anlaşarak milli takımı bıraktığı öğrenildi. Kulislerde konuşulan iddialara göre Fatih Terim'in Galatasaray yönetimiyle görüşecek.

TARAFTARLAR COŞTU

Galatasaraylı taraftarlar, bu gelişmenin ardından eski hocaları Fatih Terim'i tekrar sarı-kırmızılı takımda görmek için sosyal medyada kampanya başlattı.

Kaynak: haberinburada