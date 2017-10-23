İSTİFALARLA İLGİLİ AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA: SEBEP FETÖ DEĞİL, YAPILAN ANKETLER
Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe'nin istifasının ardından AK Parti'den ilk açıklamayı yapan Bülent Turan, "sebep FETÖ ya da cezalandırmak değil. Yapılan anketlerde böyle çıktı" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bugün Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe'nin istifasıyla bir halka daha eklenen istifa zincirine istifalarına ilişkin "Bizim için makamlar vazgeçilmez değildir. İstifa talebimiz CHP'nin bahsettiği gibi Ceza Kanunu konusu değildir" dedi.
AK Partili Bülent Turan, Meclis önünde gazetecilerin sorularını cevapladı.
"HALKTAN GELEN ANKETLER BÖYLE İSTİYOR"
Turan, "Halktan gelen anketler genel başkanımızın talepleri geneline baktığımızda bir talep söz konusudur. Bizim için makamlar vazgeçilmez değildir. İstifa talebimiz CHP'nin bahsettiği gibi Ceza Kanunu konusu değildir. İstifanın istenmesi cezai durumlardan dolayı değil. İstifa eden başkanlar hala partimizin birer üyesi" dedi.
"FETÖ BAĞLANTISI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Turan, gün içinde AA muhabirinin sorusu üzerine, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün, "Belediye başkanlarının uygulamaları ve yolsuzlukları sergilenmeden 'istifa edin' demek suretiyle, onları adeta aklamaya tabi tutan bir süreci yaşayamayız. Bunların FETÖ bağlantısı mı vardır, yolsuzluklardan dolayı ciddi ihmalleri mi vardır?" sözlerine yanıt verdi.
"Belediye başkanlarının FETÖ ile irtibatlı ya da yolsuzluk yaptıkları için istifaya zorlandıkları söyleminin" doğru olmadığını belirten Turan, "Biz kesinlikle böyle düşünmüyoruz. Kaldı ki FETÖ ile irtibat ya da yolsuzluk varsa bu yargının meselesidir. Siyasi bir konu değildir. Burada partimizin aldığı bir siyasi karardan bahsediyoruz." dedi.
Kaynak: haberinburada
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