Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa söylentilerinin ardından ilk kez konuştu.

Twitter'da da sessizliğe bürünen Gökçek, Milat gazetesine açıklama yaptı.

ERDOĞAN "GİDEBİLİR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının istendiği iddialarıyla ilgili olarak "Şu an böyle bir şey yok ama olmayacağı anlamına gelmez" demişti.

"ERDOĞAN SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL ÜMMETİN LİDERDİR"

Bu açıklamanın ardından herhangi bir değerlendirmede bulunmayan Melih Gökçek "Şer odaklarının fitne çabalarına asla pirim vermeyeceklerini" ifade ederek şunları söyledi:

Öyle bir hava meydana getiriyorlar ki her söylediğinizi bir yerlere çekerek algı operasyonu yapıyorlar. Şunu söylemek isterim ki Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak ümmetin her ferdinin görevidir. Çünkü sayın Erdoğan sadece Türkiye'nin değil ümmetin Lideri'dir. Fitne peşinde olanlar boşa uğraşırlar.

Kaynak: haberinburada