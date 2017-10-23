İSTİFA EDEN RECEP ALTEPE, ERDOĞAN'IN ASKER ARKADAŞI ÇIKTI
İstifa eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğu ortaya çıktı.
AK Parti Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe görevinden istifa etti. İstifa Altpe'nin asker arkadaşı da olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşti.
ASKER ARKADAŞI
İsitfa haberinin ardından Recep Altepe ilgi odağı oldu. 28 yıl Erdoğan'la aynı siyasi davada mücadele eden Altepe ve Erdoğan'la ilgili dikkat çeken bir başka detay daha ortaya çıktı. Altepe Erdoğan'ın dava arkadaşlığının yanısıra aynı zamanda da asker arkadaşı.ERDOĞAN'IN ASKERLİĞİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatani görevine 1982 yılında Tuzla Piyade Okulu'nda başladı. Takım komutanı eğitimi aldıktan sonra yedek subay olarak İstanbul Hasdal 77'nci Piyade Komutanlığı'nda vatani görevini tamamladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar