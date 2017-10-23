İstifa eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

AK Parti Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe görevinden istifa etti. İstifa Altpe'nin asker arkadaşı da olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşti.

ASKER ARKADAŞI

İsitfa haberinin ardından Recep Altepe ilgi odağı oldu. 28 yıl Erdoğan'la aynı siyasi davada mücadele eden Altepe ve Erdoğan'la ilgili dikkat çeken bir başka detay daha ortaya çıktı. Altepe Erdoğan'ın dava arkadaşlığının yanısıra aynı zamanda da asker arkadaşı.ERDOĞAN'IN ASKERLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatani görevine 1982 yılında Tuzla Piyade Okulu'nda başladı. Takım komutanı eğitimi aldıktan sonra yedek subay olarak İstanbul Hasdal 77'nci Piyade Komutanlığı'nda vatani görevini tamamladı.

Kaynak: haberinburada