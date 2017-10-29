İSTİFA EDEN MELİH GÖKÇEK, KONYA'DA OSMANLISPOR MAÇINI İZLEDİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek, Osmanlıspor'un Atiker Konyaspor ile oynadığı maçı şeref tribününden izledi.
Melih Gökçek, dün 23 yıldır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Melih Gökçek istifanın ardından onursal başkanlığını sürdürdüğü Osmanlıspor'un- Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçını izlemek için bugün Konya'ya geldi.
"EN BÜYÜK BAŞKAN BİZİM BAŞKAN" TEZAHÜRATI YAPTILAR
Gökçek, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda şeref tribündeki yerini alıp maçı izledi. Osmanlıspor taraftarı da zaman zaman Gökçek, lehine 'En büyük başkan bizim başkan' sloganı attı.
Kaynak: haberinburada
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