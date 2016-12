Hükümetin "sıfır mağduriyet" sözü verdiği kıdem tazminatı modeli şekillendi. Milyonlarca çalışanın gözü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'nun teknik çalışmalarının tamamlandığını açıkladığı kıdem tazminatı modeline çevrildi. Çalışmayla bugün yüzde 8-10'larda olan kıdem alanların oranının yüzde 100'e çıkarılması hedefleniyor.



30 GÜN ESASI KORUNDU







Çalışan herkesin kıdem tazminatı aldığı bir sistem kurulurken, sosyal taraflarla da uzlaşılarak bireysel hesaba dayanan sisteme geçilecek. Buna göre, kıdemde 30 gün esası korunurken, gelir endeksli bir fon sistemi kuruluyor. Bir gün çalışan da kıdem alırken, yeni işe girenler için sisteme girmek zorunlu, eski çalışanlar için gönüllülük esası uygulanacak. İstifa eden de kıdem alabilecek. Fon yönetiminde sosyal taraflar da yer alacak. Bireysel hesaptaki birikimini altın, dövizde değerlendirebilecek.







1 GÜN ÇALIŞANA 1 GÜNLÜK KIDEM







Öncelikle Kıdem Tazminat Fonu kurulacak. Tamamen gelir endeksli bir fon olacak. Kişi bir gün çalışıyorsa bir günlük kıdemi olacak. Bir gün bile çalışanın hakkı Fon'a yatırılacak. Hiçbir şekilde hak kaybına izin verilmeyecek. Birikmiş kıdem tazminatları fona devredilecek. Fon sistemi ile hem kazanılan hem de gelecek hakları korunacak. Fondaki birikimleri özel şirketler yönetebilecek ancak yönetimin üzerinde sosyal taraflar olacak. Kıdemde 30 günü muhafaza eden bir katsayı oluşturulacak. Bir yıl çalışmaya karşılık 30 gün brüt ücret tutarındaki tazminat miktarının fonla birlikte azalmaması sağlanacak.







BİREYSEL PRİM HESABI







Her çalışanın bireysel hesabı olacak. İşveren bireysel kıdem tazminatı hesabına her ay prim yatıracak. Çalışanların düşük kıdemle işten çıkarılmasını önleyecek düzenleme yapılacak. Kıdem tazminatını kaybetme korkusunun ortadan kalkmasıyla başka işlere geçiş de kolaylaşacak. Kıdem kazanmadan sözleşmesi sona erenlerin paraları da birikmiş sayılacak. İşveren çalıştırdığı her bir işçi için prim ödemek zorunda olacak, buna devlet desteği de eklenecek.







YATIRMAYAN İŞVEREN TEŞVİK ALAMAYACAK







Bireysel kıdem tazminatı hesabına primi düzenli yatırmayan işverene vergi desteği başta olmak üzere teşvik kapıları kapanacak. Her ay sonunda hesabın hangi noktada olduğu ve neması takip edilebilecek. İşini devredenin sorumluluğu devam edecek. İflas etse bile çalışan kıdem tazminatını alabilecek. İşçinin kıdem alabilmesi için istifasını haklı bir nedene dayandırması zorunlu olmayacak. Kıdem Fonu'na da belli bir süre dokunulamayacak.







KIDEMDE BÜYÜK DEVRİM







