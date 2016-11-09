

ÇORUM'da dün sağlık sorunları gerekçesiyle istifa ettiği açıklanan Ak Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Avukat Yaşar Anaç, aynı gün yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alındı.







Çorum'da dün saat 15.30'da AK Parti Çorum İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ak Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Avukat Yaşar Anaç'ın sağlık problemleri nedeniyle görevinden istifa ettiği açıklandı. İddiaya göre Anaç, aynı gün 23.30 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ev ve işyerinde arama yapılan Anaç, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.







kaynak:haberler