İSTİFA EDECEĞİ SÖYLENEN TUDOR, AİLESİNİ HIRVATİSTAN'A GÖNDERDİ
Galatasaray'da istifa edeceği öne sürülen Igor Tudor, ailesini Hırvatistan'a göndererek Florya Metin Oktay Tesislerinde yaşamaya başladı.
Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, ilginç bir karara imza attı. Ailesini ülkesi Hırvatistan'a gönderen Igor Tudor, Florya Metin Oktay Tesislerinde yaşamaya başladı.
Eşi ve çocuklarının yanı sıra anne ile babasını da ülkesi Hırvatistan'a yollayan Igor Tudor, ailesine devre sonuna kadar sadece Galatasaray'a konsantre olmak istediğini söyledi ve tesislere taşındı.
Florya'da kalmaya başlayan Tudor, Akhisar galibiyetiyle liderliği geri aldı.
FUTBOLCULARIN HER ŞEYİYLE İLGİLENİYOR
7/24 tesislerde yaşayan Hırvat hoca idman sahasının zemininden, futbolcuların yemeklerine kadar her sorunla ilgileniyor ve tüm mesaisini Florya'da harcıyor. Tudor'u yardımcı antrenör Hari Vukas, kaleci antrenörü Sandro Tomic ve kondisyoner Toni Modriç de yalnız bırakmıyor.
Video odasında hem Galatasaray hem de rakipleri detaylıca analiz eden Tudor ve yardımcıları devreyi lider bitirmek için adeta Florya'da yatıp Florya'da kalkıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar