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İstifa Edeceği Söylenen Tudor, Ailesini Hırvatistan'a Gönderdi
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İstifa Edeceği Söylenen Tudor, Ailesini Hırvatistan'a Gönderdi

İSTİFA EDECEĞİ SÖYLENEN TUDOR, AİLESİNİ HIRVATİSTAN'A GÖNDERDİ

Galatasaray'da istifa edeceği öne sürülen Igor Tudor, ailesini Hırvatistan'a göndererek Florya Metin Oktay Tesislerinde yaşamaya başladı.

Tarih : 13 Aralık 2017, 12:20
Puan Ver : İstifa Edeceği Söylenen Tudor, Ailesini Hırvatistan'a Gönderdi(10/10)6

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, ilginç bir karara imza attı. Ailesini ülkesi Hırvatistan'a gönderen Igor Tudor, Florya Metin Oktay Tesislerinde yaşamaya başladı.

Eşi ve çocuklarının yanı sıra anne ile babasını da ülkesi Hırvatistan'a yollayan Igor Tudor, ailesine devre sonuna kadar sadece Galatasaray'a konsantre olmak istediğini söyledi ve tesislere taşındı.

Florya'da kalmaya başlayan Tudor, Akhisar galibiyetiyle liderliği geri aldı.

FUTBOLCULARIN HER ŞEYİYLE İLGİLENİYOR

7/24 tesislerde yaşayan Hırvat hoca idman sahasının zemininden, futbolcuların yemeklerine kadar her sorunla ilgileniyor ve tüm mesaisini Florya'da harcıyor. Tudor'u yardımcı antrenör Hari Vukas, kaleci antrenörü Sandro Tomic ve kondisyoner Toni Modriç de yalnız bırakmıyor.

Video odasında hem Galatasaray hem de rakipleri detaylıca analiz eden Tudor ve yardımcıları devreyi lider bitirmek için adeta Florya'da yatıp Florya'da kalkıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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