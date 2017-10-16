İSTİFA EDECEĞİ KONUŞULAN GÖKÇEK, ESENBOĞA'DA ERDOĞAN'I BEKLİYOR
Başkent kulislerinde bu haftaiçi istifa edeceği konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Esenboğa Havaalanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor.
Günlerdir istifa edeceği söylentileri dilden dile dolaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere Esenboğa Havaalanı'na gitti.
ERDOĞAN SON UYARIYI YAPMIŞ
Son MYK'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstifa taleplerinin gereğini yapmazlarsa, biz gereğini yaparız" şeklinde sözleri gitmesi gereken belediye başkanlarına son uyarı olarak değerlendirildi. Bu sözlerin muhatabı olarak gösterilen isimlerden biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ti.
SON GÖRÜŞME ESENBOĞA'DA MI OLACAK?
Ankara kulislerinde bu haftaiçi istifasını vermesi beklenen Gökçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son bir görüşme yapmak istediği öne sürüldü. Bunun için Erdoğan'ın Ankara'ya gelmesini fırsat bilen Gökçek, Esenboğa Havaalanı'na gitti. İkilinin son görüşmeyi havaalanında gerçekleşebileceği konuşuluyor.
Kaynak: haberinburada
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