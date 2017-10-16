Kürtler, Kaçan Peşmergelere Silah Çekti, Araç Yakıp Durdurmaya Çalıştı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Hisse Satışı İddiası
Bomba İddia: Erdoğan'la Baş Başa Görüşemeyen Gökçek, Makam Odasını Boşaltmaya Başladı
Helin Palandöken'in Acılı Babası, Taziyeleri Kabul Ederken Baygınlık Geçirdi
15 Temmuz'da Derdest Edilen Akar Ve Güler'in Üsse Getirildiği Anlar
Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahminini Açıkladı
Irak Ordusu Kerkük'e Girdi, Halk Sevinçten Sokaklara Döküldü
Uğultunun Ardından Kabarmaya Başlayan Göl, Paniğe Yol Açtı! O Anlar Kamerada
İtalyan Motosiklet Devi Yatırım İçin Türkiye'yi Seçti
Brezilyalı Futbolcu Kaka, Gözyaşlarıyla Orlando'ya Veda Etti
Hakkari'de Hain Saldırı: 2 Asker Şehit
İşte Türkiye'deki Avm'lerin Sayısı Ve Kapladıkları Alan
Sneijder, Fransa'da Yeni Hocasıyla Da Kapıştı
Son Dakika! Irak Ordusu, Tuzhurmatu'nun Tamamında Kontrolü Sağladı
Havalimanlarında Kullanılmayan Uçaklar Kaldırılacak
İngiliz Taraftarlar, Mesut Özil'in Doğum Gününde Çileden Çıktı
Banka Hesabını Bahisçilere Kullandırana, En Az 3 Yıl Hapis
Pkk, Kerkük'te Sipere Yatınca Dışişleri Devreye Girdi: Irak'la İşbirliğine Hazırız
Deniz Baykal'ın Eşi Olcay Baykal, Gözyaşlarıyla Hastaneye Geldi
Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı Ziyaret Etti: Bilinci Açık Ama Önümüzdeki Süreç Kritik

İstifa edeceği konuşulan Gökçek, Esenboğa'da Erdoğan'ı bekliyor

İSTİFA EDECEĞİ KONUŞULAN GÖKÇEK, ESENBOĞA'DA ERDOĞAN'I BEKLİYOR

Başkent kulislerinde bu haftaiçi istifa edeceği konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Esenboğa Havaalanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor.

Tarih : 16 Ekim 2017, 14:00
Puan Ver : İstifa Edeceği Konuşulan Gökçek, Esenboğa'da Erdoğan'ı Bekliyor(7/10)3

Günlerdir istifa edeceği söylentileri dilden dile dolaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere Esenboğa Havaalanı'na gitti.

ERDOĞAN SON UYARIYI YAPMIŞ

Son MYK'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstifa taleplerinin gereğini yapmazlarsa, biz gereğini yaparız" şeklinde sözleri gitmesi gereken belediye başkanlarına son uyarı olarak değerlendirildi. Bu sözlerin muhatabı olarak gösterilen isimlerden biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ti.

SON GÖRÜŞME ESENBOĞA'DA MI OLACAK?

Ankara kulislerinde bu haftaiçi istifasını vermesi beklenen Gökçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son bir görüşme yapmak istediği öne sürüldü. Bunun için Erdoğan'ın Ankara'ya gelmesini fırsat bilen Gökçek, Esenboğa Havaalanı'na gitti. İkilinin son görüşmeyi havaalanında gerçekleşebileceği konuşuluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İstifa  Edeceği  Konuşulan  Gökçek  Esenboğa  Da  Erdoğan  I  Bekliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER