Hem Balıkesir Belediye Başkanlığı'ndan hem de AK Parti'den istifa eden Ahmet Edip Uğur, başka bir partide siyasete devam etme sinyali verdi. Uğur'un, Akşener'in İYİ Parti'sine geçmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan ve istifa etmeme konusunda direnen son isim olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, bugün bir basın toplantısıyla hem AK Parti'den hem de belediye başkanlığından istifa etti.

Uğur, sert bir açıklamayla veda ettiğini duyurduğu toplantıyı, ağlayarak terk etti.

"AK PARTİ'DE SİYASET YAPMA İMKANIMIZ KALMADI"

Edip Uğur istifa açıklamasında, "Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok ama ailenize ve evinize kadar ulaşan tehditler. Katlanacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir. AK Parti'de siyaset yapma imkanımız maalesef ortadan kaldırılmıştır. Gelinen bu durumda partimden ve belediye başkanlığı görevimden ayrılıyorum" dedi.

Uğur'un "AK Parti'de siyaset yapma imkanımız maalesef ortadan kaldırılmıştır" sözleri, başka bir partiye geçeceği şeklinde yorumlandı. Daha önce istifa eden belediye başkanlarının tamamı, sitem de etseler AK Parti içinde kalacaklarını ve parti için görev yapmaya devam edeceklerini açıklamışlardı. Uğur'un resti, AK Parti'yi tamamen sildiğini ancak siyaset yapmaktan vazgeçmeyeceğini gösterdi.

CHP KAPILARI KAPATMIŞTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, görevinden istifa ettikten sonra, Cumhuriyet Halk Partisinden aday olarak gösterilme iddialarına yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında "Hayır, neden CHP'den aday olarak düşünelim? Hangi gerekçeyle düşünelim? Melih Bey'i çok eleştirdik. Şimdi kendi içlerinde bir hesaplaşma yapıyorlar. Ama bu hesaplaşmanın hukuka ahlaka ayrı olduğunu biliyoruz. Ben demokrasinin namusunu kurtarmaya çalışıyorum" diyerek istifacı isimlere CHP kapılarını kapatmıştı.

TEK SEÇENEK AKŞENER'İN İYİ PARTİ'Sİ

MHP'nin son dönemde AK Parti ile kurduğu ittifak da, Uğur için MHP kapılarını tamamen kapatıyor. Bu durumda Uğur için geriye, son dönemin parlatılmaya çalışılan ismi Meral Akşener ve büyük umutlarla kurduğu İYİ Partisi kalıyor.

Ahmet Edip Uğur'un yakın gelecekte İYİ Parti'ye geçmesi, siyaset kulislerinde çok da yadırganmayacak gibi görünüyor.

Kaynak: haberinburada