İSTİFA AÇIKLAMASI BEKLENEN GÖKÇEK'TEN BEŞTEPE'NİN KARŞISINA MÜZE MÜJDESİ!
Gündeme bomba gibi düşen Erdoğan-Gökçek görüşmesinden istifa kararı değil müze müjdesi çıktı.
İSTİFASI BEKLENEN GÖKÇEK, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metal yorgunluğu diye tanımladığı ve AK Parti'de değişim hareketini başlattığı günden beri en çok konuşulan isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu. Erdoğan'ın istifasını istediği isimler arasında adı geçen Gökçek, istifa iddialarına cevap vermedi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Külliye'de görüştü.
İSTİFA DEĞİL MÜZE MÜJDESİ GELDİ
Bu görüşmenin ardından bütün Türkiye, istifa açıklaması bekliyordu. Ancak Gökçek sürpriz yaptı. Sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada Külliye'nin karşısına yapılacak bir müzeden bahsederek Erdoğan'a projenin detaylarını sunduğunu belirtti.
İşte Gökçek'in görüşmeden sonraki açıklaması:
BUGÜNE KADAR O PROJEDEN BAHSETMEDİ
Sosyal medyayı aktif kullanan Gökçek'in bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısına yapılacak müzeden hiç bahsetmemiş olması dikkat çekti. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında 15 Temmuz Abidesinin olduğu biliniyor.
KARAR GEÇTİĞİMİZ AĞUSTOS AYINDA ALINMIŞTI
Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, ağustos ayındaki Belediye Meclisi'nde, başkente 15 Temmuz Müzesi yapma kararı aldığı biliniyor. Yani Gökçek'in bu müzeden bahsetmemesini gerektirecek kadar büyük bir gizem yok.
KÜLLİYE'YE KOMŞU OLACAK
Bu karar doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı o geceye ait eşyaları toplamaya 15 Temmuz'dan hemen sonra başlamıştı. Tankların ezdiği çok sayıda polis otosu ve sivil araç Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Güvercinlik Tesisleri'nde toplanmıştı.
15 Temmuz Şehitler Parkı'nın bir diğer önemli özelliği ise Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakın mesafede olacak olması. Müzenin yeri AOÇ Kavşağı'ndaki 1. ve 3. dereceden SİT alanı olan höyüğün yanı olarak belirlendi.
Kaynak: haberinburada
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