

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, e-posta ve SMS gibi yöntemleri kapsayan ticari elektronik iletilerle ilgili düzenleme içeren yönetmelik taslağının tamamlandığını ve yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiğini bildirdi. Yeni yönetmeliğin yalnızca ticari nitelik gösteren iletilere uygulanacağını belirten Canikli, kamuoyunu bilgilendirme amaçlı iletilerle işletmecilerin abonelerine ve kullanıcılarına kendi mal ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla gönderdiği ticari iletilerin, meslek kuruluşları, dernekler ve vakıfların kendi üyelerine gönderdikleri mesajların kapsam dışı olduğunu söyledi. Ticari elektronik iletilere ilişkin onayın belirli usul ve esaslara göre alınacağını belirten Bakan Canikli, “Onay, ticari elektronik ileti gönderilmeden önce sadece hizmet sağlayıcı tarafından alınacak ve alıcı reddetme hakkını kullanıncaya kadar geçerli olacak” dedi. Alıcının sessiz kalması durumunda onay talebinin reddedilmiş sayılacağına dikkati çeken Canikli, böylece tüketicilerin her onay talebine ret cevabı yollamak zorunda kalmayacağını belirtti.



Alıcının istediğinde, gerekçe göstermeksizin, ticari elektronik iletileri almayı reddedebileceğini vurgulayan Bakan Canikli, “Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılacaktır” ifadesini kullandı. Tüketicilerin istenmeyen iletileri en fazla 5 dakikasını ayırarak e-devlet üzerinden şikayet etmeleri halinde firmalara idari para cezası uygulanacağını kaydetti.