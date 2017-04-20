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istenmeyen dövmeleri sildirmek için…

İSTENMEYEN DÖVMELERİ SİLDİRMEK İÇİN…

Siz de büyük bir hevesle yaptırdığınız dövmenizden sıkıldınız mı? Üzülmeyin, çaresiz değilsiniz!

Tarih : 20 Nisan 2017, 13:58
Puan Ver : İstenmeyen Dövmeleri Sildirmek İçin…(10/10)8


Siz de büyük bir hevesle yaptırdığınız dövmenizden sıkıldınız mı? Üzülmeyin, çaresiz değilsiniz! Q-anahtarlı lazer sistemleri yüksek enerjili kısa atımları sayesinde ciltte iz bırakmadan ve çevredeki normal dokulara zarar vermeden dövmenin silinmesini sağlıyor. Bu uygulamalar uzman ellerde yapıldığında, dövmeleri etkin şekilde silerken, komplikasyon riskini de minimuma indiriyor.



Sembol, isim, harf veya bir deyim… Günümüzde oldukça trend olan dövme yaptırmanın nedeni çoğu zaman duyguları, yaşam tarzını veya kişilik özelliklerini dışa vurmak, kimi zaman ise vücutta oluşan bir izi veya lekeyi kamufle etmek oluyor. Büyük bir heves ve özenle yaptırılan dövmelerin hayat boyunca vücutta taşınması arzu ediliyor. Ancak kişisel, sosyal veya iş hayatında değişim ya da eşten ayrılık gibi çeşitli etkenler nedeniyle dövmelerden bir an önce kurtulmak da istenebiliyor. İşte bu noktada devreye giren Q-anahtarlı lazer sistemleri dövme silinmesinde güçlü bir seçenek oluşturuyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: İstenmeyen  Dövmeleri  Sildirmek  İçin…    haber

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