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İşten Kovulan Grid Kızları İsyan Etti: Yaptıkları Saçmalık

İŞTEN KOVULAN GRİD KIZLARI İSYAN ETTİ: YAPTIKLARI SAÇMALIK

Formula 1 organizasyonları sırasında görev yapan ancak geçtiğimiz günlerde kovulan grid kızları, sosyal medyada isyan etti: Feministler yüzünden işimizden olduk.

Tarih : 02 Şubat 2018, 16:50
Puan Ver : İşten Kovulan Grid Kızları İsyan Etti: Yaptıkları Saçmalık(8/10)4

Formula 1'de pilotların başlama sinyalini beklediği alanda toplanan hostesler olan grid kızları, pozisyonlarının feshedilmesiyle işsiz kalmalarının ardından tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Kadın hakları savunucularının kantarın topuzunu kaçırmasının kurbanı olduklarını öne sürmeleri dikkat çekti.

"İŞİMİZİ DURDURMALARI SAÇMALIK"

Rebecca Cooper "Kadın hakları için mücadele ettiklerini söyleyen kadınların başkalarına ne yapıp yapmamaları gerektiğini söylemesi gülünç. Bu yüzden bizim sevdiğimiz ve yapmaktan gurur duyduğumuz bir işi durdurmaları saçmalık" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN RAHATSIZLIK HİSSETMEDİM"

Lauren-Jade Pope,"O feministler yüzünden işimizden edildik. 8 yıllık grid kızıyım ve hiçbir zaman kendimi rahatsız hissetmedim. İşimi seviyorum, sevmeseydim yapmazdım! Kimse bizi bunu yapmaya zorlamıyor! Bu bizim tercihimiz!" diye sesini yükseltti.

"HİÇBİR ŞEKİLDE İSTİSMARA UĞRAMADIM"

Hannah Louise "Bir grid kızıyım, mesleğimi seviyorum, bu iş benim tercihim. Şu sıra yaşadığımız mesele, hiçbir şekilde istismara uğramamış insanlar adına istismar eden çok fazla insan olması" diye yazdı. Louise, Britanya Süperbike Şampiyonası ve Isle Adası Turist Kupası gibi yarışmalarda da aynı kararın alınması halinde yıkılacağını sözlerine ekledi.

"SAYGI GÖRÜYORDUM, ÜCRETİM DOLGUNDU"

Lucy Stokes "İşimi seviyorum. Saygı görüyorum, iyi ücret alıyorum ve çalıştığım takımı temsil etmekten gurur duyuyorum. Kimsenin hele feministlerin mesleğimizi yargılamaya hakkı yok. Dürüst olmak gerekirse onlar yüzünden bu kadar çok kadın işsiz kalıyor. Hani nerede eşitlik ve kadınların güçlendirilmesi?" diye sorguladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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