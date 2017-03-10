

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde taşeron firmada vidanjör operatörü olarak çalışırken işten çıkarılan 44 yaşındaki Burhan Y., Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın makam odasına dışarıdan pompalı av tüfeği ile 4 el ateş etti. Odada, Başkan Kantarcı Ankara'da'da olduğu için yerine vekalet eden Cengiz Gökçe bulunurken, saldırıda ölen ve yaralanan olmadı. Burhan Y., gözaltına alındı.







Burhan Y., iddiaya göre hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında bu sabah işten çıkarıldı. Buna sinirlenen Burhan Y., bir süre alkol aldıktan sonra saat 17.45 sıralarında pompalı av tüfeği ile belediye binasına girmek istedi. Ancak girişte zabıta görevlisi buna izin vermedi. Tüfeğin dipçiği ile belediyenin giriş kapısındaki camı kıran Burhan Y., zabıta görevlisi tarafından uzaklaştırıldı. Burhan Y., belediye binasının 1'nci katında bulunan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Kantarcı'nın makam odasına dışarıdan art arda 4 el ateş etti. Başkan Kantarcı Ankara'da olduğu için yerine vekalet eden Cengiz Gökçe'nin bulunduğu odada saçmaların isabet ettiği pencere camı kırıldı. Gökçe ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.







kaynak:haberler