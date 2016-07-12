

Düzce Belediyesi'nde işten çıkarılan temizlik işçisi evli ve 3 çocuk babası Çetin H., belediye önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya kalktı. İşçi, polis ve zabıta görevlilerinin müdahalesiyle engellenirken, bir zabıta memurunun elinde yanık oluştu.







Olay, Düzce Belediyesi önünde meydana geldi. Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde taşeron firmada çalışırken bilinmeyen bir nedenle işten çıkarılan evli ve 3 çocuk babası Çetin H., belediye meclis toplantısı yapıldığı sırada Başkan Mehmet Keleş ile görüşmek istedi. İddiaya göre Başkan Keleş ile görüşmesine izin verilmeyen Çetin H., yanında getirdiği benzini üzerine dökerek kendisini yakmaya kalktı. Polis ve zabıta görevlileri işçiyi ikna etmeye çalıştı. Zabıta memuru Bülent Yeşilyurt'un müdahalesi sırasında Çetin H., elindeki çakmağı ateşledi. Bülent Yeşilyurt'un sağ eli alev aldı. Yeşilyurt, diğer eliyle müdahale ederek elindeki alevi söndürdü. Elinde hafif yanık oluşan Yeşilyurt, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin H. de polisler tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.