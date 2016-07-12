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işten çıkarılan temizlik işçisi kendisini yakmaya kalktı

İŞTEN ÇIKARILAN TEMİZLİK İŞÇİSİ KENDİSİNİ YAKMAYA KALKTI

Düzce Belediyesi'nde işten çıkarılan temizlik işçisi evli ve 3 çocuk babası Çetin H., belediye önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya kalktı.

Tarih : 12 Temmuz 2016, 17:40
Puan Ver : İşten Çıkarılan Temizlik İşçisi Kendisini Yakmaya Kalktı(5/10)6


Düzce Belediyesi'nde işten çıkarılan temizlik işçisi evli ve 3 çocuk babası Çetin H., belediye önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya kalktı. İşçi, polis ve zabıta görevlilerinin müdahalesiyle engellenirken, bir zabıta memurunun elinde yanık oluştu.



Olay, Düzce Belediyesi önünde meydana geldi. Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde taşeron firmada çalışırken bilinmeyen bir nedenle işten çıkarılan evli ve 3 çocuk babası Çetin H., belediye meclis toplantısı yapıldığı sırada Başkan Mehmet Keleş ile görüşmek istedi. İddiaya göre Başkan Keleş ile görüşmesine izin verilmeyen Çetin H., yanında getirdiği benzini üzerine dökerek kendisini yakmaya kalktı. Polis ve zabıta görevlileri işçiyi ikna etmeye çalıştı. Zabıta memuru Bülent Yeşilyurt'un müdahalesi sırasında Çetin H., elindeki çakmağı ateşledi. Bülent Yeşilyurt'un sağ eli alev aldı. Yeşilyurt, diğer eliyle müdahale ederek elindeki alevi söndürdü. Elinde hafif yanık oluşan Yeşilyurt, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin H. de polisler tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.








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