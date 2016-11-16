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istemsizce bacaklarınızı sallıyorsanız, işte çözümü!

İSTEMSİZCE BACAKLARINIZI SALLIYORSANIZ, İŞTE ÇÖZÜMÜ!

Akşamları uyurken bacak ağrılarından mı şikayet ediyorsunuz? Bu ağrılar sizi uyutmuyor mu?

Tarih : 16 Kasım 2016, 11:30
Puan Ver : İstemsizce Bacaklarınızı Sallıyorsanız, İşte Çözümü!(9/10)9


Akşamları uyurken bacak ağrılarından mı şikayet ediyorsunuz? Bu ağrılar sizi uyutmuyor mu? Bacaklarınızı hareket ettirmek istiyorsunuz ama bir santim bile kımıldatamıyor musunuz? Ağrının yanı sıra bacaklarda kaşıntı ve yanma hissi de oluşuyor mu? Bu 'Huzursuz Bacak Sendromu'dur.





Gebelik, hormonal değişiklikler, kalıtım, demir eksikliği, böbrek, alkolizm ve diyabet gibi hastalıklardan sonucu oluşabilir. İyi tedavi edilmediği takdirde rahatsız edici sorunlarınızdan biri olacaktır. Sizin de böyle şikayetlerinizin varsa, kendinizin uygulayabileceği bazı yöntemler bulunuyor.



1. Yürüyün



Geceleri bir huzursuz bacak sendromu yaşıyorsanız, yapılacak en iyi şey yürümektir. Yürüyüş bacaklarınızdaki ağrıları hafifletecektir.



2. Sıcak banyo



Bacaklarınızı sıcak suyla ıslatın. Böylece bacak kaslarınızı gevşeyecektir ve bacaklarınızın daha rahat etmesine imkan verecektir.



3. Sıcak ve soğuk terapi



Eğer huzursuz bacak sendromundan muzdarip iseniz, alternatif olarak ayaklarınıza sıcak ve soğuk terapisi uygulayabilirsiniz. Bir soğuk bir sıcak paketler uygulayarak bacaklarınızın rahatlamasını sağlayabilirsiniz.



4. Masaj



Masaj da kasları gevşetmeye yardımcı olur ve huzursuz bacak sendromuna rahatlama verir.



5. Yoga ve meditasyon



Yoga ve meditasyon gibi gevşeme teknikleri stres giderici olduğu için huzursuz bacak sendromu tedavisinde etkili olmaktadır.



6. Yeterli uykuyu alın



Huzursuz bacak sendromu, genellikle akşamları yattıktan sonra başlar ve ağrı giderek şiddetlenir. Ancak uykusuzluk bacaklarınızın ağrısını daha da arttırır. Bunun için düzenli olarak uyumayı alışkanlık haline getirin ve uyumadan önce sizi rahatlatması için papatya çayı için.



7. Kalsiyum ve magnezyum takviyeleri



Bu minerallerin eksikliği de huzursuz bacak sendromuna neden olabilir. Günlük olarak 800-1.000 miligram kalsiyum, 500 miligram magnezyum ve 800-1.000 miligram potasyum takviyeleri alın.



8. Demir açısından zengin gıdalar yiyin



Yeşil sebzeler, karaciğer, fasulye, buğday tohumu ve yağsız sığır eti demir açısından zengin gıdalardır. Bu gıdalardan tüketmeye çalışın.



9. Bacaklarınızı gerin



Yatmadan önce, bacaklarınızı ve popo kaslarınızı gerin. Bu hareketleri alışkanlık haline getirin. Kaslarınızın gevşemesini sağlayacaktır.



10. Varis çorapları



Yatmadan önce bacaklarınızı rahatlatmak için varis çorapları giyebilirsiniz. Veya bir bandajla sarabilirsiniz. .



 



kaynak:sonhaber








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