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İsteği Dikkate Alınmayan Şarkıcı, Sahneyi Terk Etti

İSTEĞİ DİKKATE ALINMAYAN ŞARKICI, SAHNEYİ TERK ETTİ

Sakarya'da sahne alan pop şarkıcısı Tuğba Yurt, bileti olmayan ve barikatın arkasında kalan grubun içeri alınmasını istedi. İsteği dikkate alınmayan sarkıcı sahneyi terk etti.

Tarih : 13 Ağustos 2017, 11:00
Puan Ver : İsteği Dikkate Alınmayan Şarkıcı, Sahneyi Terk Etti(8/10)4

Sakarya'nın Karasu İlçesi'nde düzenlenen Yaz Festivali'nde sahneye çıkan Tuğba Yurt, bileti olmayanlar konser alanına alınmadığını duyunca şaşırtıcı bir tepki verdi ve sahneyi terk etti.

BİLETLER İLGİ GÖRMEDİ

Pop şarkıcısı Tuğba Yurt, Karasu Yaz Festivali kapsamında sahneye çıktı. İlçe merkezinde oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konser biletli olduğu için katılım beklenenden az oldu. Bölgeye gelen tatilciler 10 liraya satılan bilete fazla ilgi göstermedi. Konser alanı 2 metre yüksekliğindeki barikatların arkasında kaldı. Alkışlarla sahneye çıkan Tuğba Yurt, barikatın arkasında kalan grubu görünce konser alanına alınmasını istedi.

ÖNCE UYARDI: ARKADAŞLAR BIRAKIRIM

Konseri organize eden şirketin yetkililerine seslenen Tuğba Yurt, "Bariyerlerin kalkmasını rica ediyorum. Vallahi sahneyi bırakırım direkt. Arka tarafları alabilir miyiz öne doğru? Arkadaşlar arka taraflar açılmıyorsa şu an ben sahneyi gerçekten bırakırım. İkinci şarkıda gerçekten bırakırım yani, net" dedi.

TARTIŞTIKTAN SONRA SAHNEDEN İNDİ

Sahnede iki parçasını seslendiren Tuğba Yurt, isteği dikkate alınmayınca konseri durdurdu. Sahnede bulunan kolonların arkasına geçen Tuğba Yurt, organizasyon şirketinin yetkilileriyle bir süre tartıştıktan sonra sahneden inerek güvenlikler eşliğinde aracına bindi. Tuğba Yurt yaklaşık 15 dakika boyunca aracında beklerken, konser alanını dolduranlar 'Tuğba' diye sloganlar attı. Tuğba Yurt dışarıda kalan biletsiz grup alana alınınca yeniden sahneye çıkarak konsere devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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